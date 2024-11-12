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Japonya'nın yeni başbakanı İşiba Şigeru mecliste uyuyakaldı

Japonya'da erken genel seçim sonrası yapılan başbakanlık seçiminde LDP lideri İşiba Şigeru, 221 oyla yeniden başbakan seçildi. Güven oylamasında uyuyakalması ise kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 23:06 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 23:06
Japonya’nın yeni başbakanı İşiba Şigeru mecliste uyuyakaldı

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Japonya'da 27 Ekim'deki erken genel seçimlerin ardından ulusal mecliste başbakanlık seçimi yapıldı. Seçim öncesinde LDP lideri ve Başbakan İşiba, kabinesiyle birlikte sabah saatlerinde istifa etti. Ulusal mecliste gerçekleştirilen başbakanlık seçiminin ilk turunda ise hiçbir aday çoğunluk için gerekli olan 233 oya ulaşamadı.

Japonya Başbakanı İşiba ŞigeruJaponya Başbakanı İşiba Şigeru

JAPONYA'NIN 103. BAŞBAKANI OLDU

İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefet partisi CDP lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Seçim sonucunda İşiba, 221 oy alarak Japonya'nın 103. Başbakanı olarak yeniden seçildi. 2011-2012 yıllarında başbakanlık yapan Noda ise 160 oy aldı. Mecliste yapılan güven oylaması sırasında İşiba'nın yorgunluktan uyuyakalması ise kameralara yansıdı ve kimsenin onu uyandırmaması dikkat çekti.

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