Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz aday gösterildi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ekibine hangi isimleri seçeceği merakla bekleniyor. ABD medyası, Çin'e karşı sert tutumlarıyla bilinen iki Florida milletvekilinin, Trump'ın yönetiminde üst düzey dış ilişkiler görevleri için yarıştığını bildirdi.

TRUMP'IN EKİBİNDE KİMLER YER ALACAK?

BBC'nin ABD ortağı CBS News'e iki kaynağın verdiği bilgiye göre, 2016 başkanlık adaylığı için Trump'a meydan okuyan Senatör Marco Rubio Trump'ın gelecekteki dışişleri bakanı olmak için görüşmelerde bulunuyor. Rubio'nun ataması ise henüz kararlaştırılmadı.

Marco Rubio, Reuters

ABD MEDYASINDAN İKİ İDDİA

Kongre üyesi ve emekli asker Michael Waltz'ın ise Trump'ın yeni hükümetinde kendi önemli rolünü oynayabileceği düşünülüyor. CBS'e konuşan iki kaynak, Walz'ın ulusal güvenlik danışmanlığı için favori isimler arasında olduğunu söyledi.

Rubio ve Waltz'un ofisleri BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi. Peki kim bu Marco Rubio ve Michael Walz? İşte, Trump'ın yeni ekibinde yer alması beklenen isimlerle ilgili tüm detaylar…

Donald Trump, Reuters

RUBIO: DIŞ POLİTİKA ŞAHİNİ

"Dış politikanın şahini" olarak nitelendirilen Rubio'nun ABD Dışişleri Bakanlığına aday gösterilip gösterilmeyeceği henüz kesinleşmedi. ABD medya kuruluşları ise Rubio'nun Trump geçiş ekibiyle üst düzey pozisyon için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Marco Rubio, Reuters

İRAN VE ÇİN'E KARŞI NET TAVIR

Senato İstihbarat Komitesi başkan yardımcılığı görevini yürüten ve Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Rubio'nun İran ve Çin'e karşı sert tutumlar sergileyen biri olduğu biliniyor.

Rubio Ukrayna'ya destek verirken de daha önce ülkenin Rusya ile savaşının "bir sonuca ulaştırılması gerektiğini" söylemişti.

Marco Rubio, Reuters

TRUMP'IN RAKİBİYDİ

Rubio ve Trump, 2016'da Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adaylığı yarışında rakip olmuş ve aralarında kıyasıya bir rekabet başlamıştı. İki sisim arasında özellikle göç konusunda tartışmalar yaşanmış, Trump senatöre "küçük Marco" diye hitap etmiş ve Rubio Trump'ın "küçük elleriyle" alay etmişti.

Rubio rakibini desteklemeye devam etti ve 2024 seçimleri öncesinde Trump için kampanya yürüttü. İşçi sınıfından Kübalı göçmen bir ailenin oğlu olan Rubio, ilk kez 2010 yılında Senato'ya seçildi.

Donald Trump ve Marco Rubio, Reuters

WALZ: ESKİ ASKER VE MİLLETVEKİLİ

50 yaşındaki Waltz, eski bir asker ve uzun süredir Trump'ı destekliyordu ve geçen hafta Kongre'ye yeniden seçildi. CBS'ye konuşan iki kaynak, Walz'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak atanmasının beklendiğini doğruladı.

Michael Waltz, Reuters

AFGANİSTAN, ORTA DOĞU VE AFRİKA'DA SAVAŞTI

Waltz, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika'da birçok görevde bulunmuş, madalyalı bir Yeşil Bereli ve ordu gazisidir.

Rubio gibi Waltz da Çin'e karşı sert bir tavır takınıyor. Waltz ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi gerektiğini söyledi ancak son haftalarda ABD'nin savaş çabalarına yardım için yaptığı harcamaların yeniden değerlendirilmesini savundu.

Michael Waltz, Reuters

BIDEN'A AFGANİSTAN ELEŞTİRİSİ

Waltz, 2021'de Afganistan'dan çekilme kararından bu yana sık sık Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray'ı eleştiriyor.

Walz Trump'ın gelecek yönetiminde görev alması istenen ikinci Kongre üyesi olacak ve bu durumda Temsilciler Meclisi'ndeki görevinden istifa etmesi gerekecek.