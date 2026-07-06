Gazze’de 20 yıllık dönem bitti: Hamas idari yapıyı feshetti

Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına karşı kurtuluş savaşı veren Hamas teşkilatı yerel idareyle ilgili tarihi bir karar aldı.

Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Hamas açıklamasında, Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 20 yıla yakın süredir devam eden Hamas iktidarı, idari yapının feshedilmesiyle resmen kapandı.

BM'YE SUNULDU

Kurumların devir sürecine hazır olduğunun altı çizilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin Filistinli grupları temsil eden ulusal heyete, aşiret ve kabilelerin üst komitesine, sivil toplum kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler gözlemcisinin katılımıyla resmi olarak sunulduğu belirtildi.