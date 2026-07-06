Gazze’de 20 yıllık dönem bitti: Hamas idari yapıyı feshetti
Gazze’deki hükümet kurumları yetkilerini Ulusal Gazze Yönetim Komitesi’ne devrederek 20 yıllık dönemi kapattı. Hükümet Medya Ofisi idari ve hukuki hazırlıkların bittiğini bildirerek devlet personeli statüsündeki çalışanların yeni komite emrinde hizmet vermeyi sürdüreceğini aktardı. İsrail ordusunun bölgeden çekilmemesi ve yeniden imar sürecindeki gecikmeler nedeniyle zorlaşan insani koşullara karşı atıldığı vurgulanan bu adım, Filistinli gruplar ile aşiretlerin üst komitesine sunuldu.
Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına karşı kurtuluş savaşı veren Hamas teşkilatı yerel idareyle ilgili tarihi bir karar aldı.
Gazze Şeridi'ni yaklaşık 20 yıldır yöneten Hamas, idari yapıyı feshederek devir teslim sürecini başlattı. Bölgenin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump başkanlığındaki Barış Kurulu'na bağlı Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne devredildi.
Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.
Hamas açıklamasında, Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtildi.
BM'YE SUNULDU
Kurumların devir sürecine hazır olduğunun altı çizilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin Filistinli grupları temsil eden ulusal heyete, aşiret ve kabilelerin üst komitesine, sivil toplum kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler gözlemcisinin katılımıyla resmi olarak sunulduğu belirtildi.
MEMURLAR GÖREVE DEVAM EDECEK
Yönetim değişikliği sürecinde halkın mağduriyet yaşamaması amacıyla çeşitli önlemler alındı. Hükümet bünyesinde çalışan teknik ve mesleki personelin, kamu hizmetlerinde aksama veya idari boşluk oluşmaması için görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.
Kamu hizmeti sunan tüm çalışanların devlet personeli statüsünde olduğu hatırlatılarak, bu kişilerin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesi"nin sorumluluğu altında çalışmaya ve alınacak kararları uygulamaya hazır olduğu dile getirildi.
Açıklamada, yeni komiteye en kısa sürede göreve başlayarak ulusal sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.
İSRAİL SALDIRILARI DURDURMADI
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, atılan bu tarihi adımların temel gerekçelerini ortaya koydu.
Kararın, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, yeniden imar sürecindeki gecikmeler, devam eden abluka ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmemesi nedeniyle zorlaşan insani koşullar altında Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmeyi amaçladığı saptandı.
BEYAZ SARAY 6 AY ÖNCE DUYURMUŞTU
Gazze'nin yeni yönetim mimarisi kısa süre önce uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştı. "Barış Konseyi", "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi" ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nü içeren geçiş dönemi yönetim yapıları, Beyaz Saray tarafından 16 Ocak tarihinde duyurulmuştu.