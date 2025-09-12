NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise "Sınırları kapatma kararı… Belarus'ta başlayan Polonya'ya karşı çok özel ve saldırgan askeri tatbikatlara bir yanıttır. Bunu vatandaşlarımızın güvenliği için yapıyoruz. Rusya son günlerde ve uzun yıllardır Polonya'ya karşı, tüm dünyaya karşı saldırgan davranıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk , önümüzdeki dönemi "kritik günler" olarak nitelendirirken ülkesini II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en "çatışmaya yakın" dönemde olduğunu söyledi.

Zapad 2025, AFP

NATO'DA PANİK BAŞLADI

2017'de tatbikatlar, Rusya'nın Baltık ülkelerini ele geçirmesini, Almanya'yı bombalamasını ve tarafsız ülkeleri işgal etmesini içeren kurgusal senaryolar oluşturmayı içeriyordu.

Rusya, tatbikatın yalnızca bir savunma stratejisi provası olduğunu iddia etse de NATO yetkilileri, tatbikatların "ciddi bir savaş hazırlığı" olduğu konusunda uyardı.

2021'de ise tatbikatlar Belarus'un yeniden silahlanmasına yol açtı ve silahlar daha sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kullanıldı.

İngiltere de dahil olmak üzere bazı NATO ülkeleri Polonya'ya asker, topçu ve hava savunma sistemleri gibi takviye kuvvetler gönderdi.