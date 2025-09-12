NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti

Polonya-Rusya hattında savaş hazırlıkları had safhada. Rusya ve Belarus, Varşova'nın Moskova'yı Polonya hava sahasına saldırı amaçlı İHA'lar göndermekle suçlamasından sadece birkaç gün sonra, NATO'nun doğu kanadında alarma neden olan büyük çaplı askeri tatbikatlara başladı.
BATI KAPISINDA "ZAPAD" 2025
Cuma gününden salı gününe kadar sürecek olan Zapad 2025 tatbikatları, Avrupa'da büyük endişeye yol açtı. Rusça'da "Batı" anlamına gelen tatbikatın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekerken Kremlin ise tatbikatın İHA olayından çok daha önce planlandığını iddia ediyor.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Tatbikatların amacı, komutan ve karargahların becerilerini, iş birliği düzeyini ve bölgesel ve koalisyon birliklerinin saha eğitimini geliştirmektir" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya sınırına yakın olanlar da dahil olmak üzere tatbikatların "başka hiçbir ülkeye yönelik olmadığını" vurguladı.