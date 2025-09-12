PODCAST CANLI YAYIN

NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti

Rusya ve Belarus NATO'nun doğu kanadında alarma neden olan büyük çaplı askeri tatbikat “Zapad 2025”e başladı. NATO’yu alarm durumuna geçiren tatbikat başlar başlamaz Polonya, Belarus ile açık son sınır kapılarını gece boyunca kapattı. Minsk’teki devlet medyası, sınır boyunca dikenli tel ören muhafızları görüntüledi.

Polonya-Rusya hattında savaş hazırlıkları had safhada. Rusya ve Belarus, Varşova'nın Moskova'yı Polonya hava sahasına saldırı amaçlı İHA'lar göndermekle suçlamasından sadece birkaç gün sonra, NATO'nun doğu kanadında alarma neden olan büyük çaplı askeri tatbikatlara başladı.

BATI KAPISINDA "ZAPAD" 2025

Cuma gününden salı gününe kadar sürecek olan Zapad 2025 tatbikatları, Avrupa'da büyük endişeye yol açtı. Rusça'da "Batı" anlamına gelen tatbikatın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekerken Kremlin ise tatbikatın İHA olayından çok daha önce planlandığını iddia ediyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Tatbikatların amacı, komutan ve karargahların becerilerini, iş birliği düzeyini ve bölgesel ve koalisyon birliklerinin saha eğitimini geliştirmektir" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya sınırına yakın olanlar da dahil olmak üzere tatbikatların "başka hiçbir ülkeye yönelik olmadığını" vurguladı.

POLONYA GECE BOYUNCA DİKENLİ TEL ÖRDÜ

Kremlin'den gelen açıklamalar gerilimi azaltmaya yetmedi. Polonya, Belarus ile açık son sınır kapılarını gece boyunca kapattı. Minsk'teki devlet medyası, sınır boyunca dikenli tel ören muhafızları görüntüledi.

"II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, önümüzdeki dönemi "kritik günler" olarak nitelendirirken ülkesini II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en "çatışmaya yakın" dönemde olduğunu söyledi.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise "Sınırları kapatma kararı… Belarus'ta başlayan Polonya'ya karşı çok özel ve saldırgan askeri tatbikatlara bir yanıttır. Bunu vatandaşlarımızın güvenliği için yapıyoruz. Rusya son günlerde ve uzun yıllardır Polonya'ya karşı, tüm dünyaya karşı saldırgan davranıyor." ifadelerini kullandı.

NATO'DA PANİK BAŞLADI

2017'de tatbikatlar, Rusya'nın Baltık ülkelerini ele geçirmesini, Almanya'yı bombalamasını ve tarafsız ülkeleri işgal etmesini içeren kurgusal senaryolar oluşturmayı içeriyordu.

Rusya, tatbikatın yalnızca bir savunma stratejisi provası olduğunu iddia etse de NATO yetkilileri, tatbikatların "ciddi bir savaş hazırlığı" olduğu konusunda uyardı.

2021'de ise tatbikatlar Belarus'un yeniden silahlanmasına yol açtı ve silahlar daha sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kullanıldı.

İngiltere de dahil olmak üzere bazı NATO ülkeleri Polonya'ya asker, topçu ve hava savunma sistemleri gibi takviye kuvvetler gönderdi.

