Beyaz Saray'da teleprompter skandalı! Trump'ın konuşma metnine bahis açtı

Amerikan basınında ilginç bir iddia yer alıyor. Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dönemi olan 2016 yılında işe alınan teleprompter sorumlusu hukuki mücadeleden geçiyor.

TRUMP'IN KONUŞMALARINA BAHİS AÇTI

Teleprompter sorumlusu Gabriel Perez, Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bir bahis sitesinde yeni bahisler açmakla suçlanıyor.

Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perez'in açtığı bahislerin incelendiğini ve ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.

Beyaz Saray'ın teleprompter sorumlusu Gabriel Perez, bir bahis sitesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahisler açmakla suçlanıyor. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

TRUMP "UTANÇ VERİCİ" DEDİ

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Trump, bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya