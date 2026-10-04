ABD 'de uzun süredir tartışılan "kalıcı saat" uygulaması için Trump bastırıyor. ABD Başkanı Donald Trump , yaz saati uygulamasını ülke genelinde kalıcı hale getirecek olan Güneş Işığı Koruma Yasası'nın geçirilmesi için senatörlere çağrı yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Senato'daki Cumhuriyetçilerin, 'Saatlerin Değiştirilmesine Son Verin Yasası' olarak adlandırdığım ve resmi adıyla 'Güneş Işığı Koruma Yasası' olarak bilinen yasayı hayata geçirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ʺkalıcı saatʺ uygulaması için Senatoya baskı yapıyor (Foto: AA)



TRUMP O SENATÖRÜ HEDEF ALIP TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI



Saat değiştirme geleneğinin ülkeye büyük bir servete mal olduğunu savunan ABD Başkanı, Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ı hedef aldı.



Trump, Cotton hakkında şunları yazdı:



Arkansas'taki herkes, arkadaşım Tom Cotton'ın çok önemli bir yasayı engellediğini biliyor. Buna 'Güneş Işığı Koruma Yasası' veya 'Saatlerimizi Yılda İki Kez Değiştirmek İstemiyoruz Yasası' deniyor. Nedense Tom bu yasa tasarısını engelliyor ve Senato'da bunu yapmak çok kolay, sadece bir kişi yeterli! Tasarının ezici bir çoğunlukla, iki partinin de desteğiyle geçmesi gerekiyor"