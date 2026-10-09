ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın Fort Hood Üssü'nde saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirdi.

Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan hakkında soru sorulması üzerine, onun kurşuna dizilmesini herkesin izleyebileceğini ifade etti.

HALKA AÇIK İDAM

Savunma Bakanı, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hasan'ın infazının kimlere açık olup olmayacağı, internet üzerinden mi veya televizyondan mı yayınlanacağı ya da sadece belirli kişilere mi sunulacağı konusu Hegseth'in açıklamasında tam netliğe kavuşmadı.