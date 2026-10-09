Trump, ABD'nin kuantum bilgisayarları, yeni nesil nükleer enerji ve yapay zeka alanlarındaki ilerlemelerine değindi. ABD'nin Ay'da kalıcı varlık oluşturacağından ve ardından Mars'a gideceğinden söz etti. Trump, Ulusal Bilim Madalyası ile taltif edilen isimler arasında yer alan Musk'a konuşmasının önemli bir bölümünü ayırdı.

Trump, Washington'da düzenlenen Altın Çağ İnovasyon Zirvesi'nde, bir dönem karşılıklı suçlamalarla büyük gerilim yaşadığı Elon Musk'ı övdü. Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin ödüllendirildiği etkinlikte konuşan Trump, ABD yönetiminin bilim alanında attığı adımlardan söz etti.

MUSK'A ULUSAL DEĞER NİTELENDİRMESİ

Trump, Musk'ı şöyle tanımladı:

"İlk olarak bir sanayi devini, parlak bir mühendisi ve gelmiş geçmiş en büyük teknoloji şirketi kurucularından birini onurlandırıyoruz. İsmi Elon Musk. Onun gibisi yok. Tarihte çok az Amerikalı, ABD'nin ulusal çıkarlarını ilerletmek için Elon kadar şey yapmıştır. Farklı alanlarda dehası ve kararlılığı ile bilim kurguyu gerçekliğe dönüştürdü"

Trump, Musk'ın 2002'de bütün birikimini kullanarak SpaceX'i kurduğunu söyledi. Musk'ın, başarının neredeyse imkansız görüldüğü şartlarda özel sektör tarafından geliştirilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roketi ürettiğini belirtti. Trump, Musk'a hitaben "Seninle gurur duyuyoruz, sen ulusal bir değersin" dedi.

TRUMP, MUSK'I ZAMANIMIZIN THOMAS EDISON'U OLARAK NİTELEDİ

Trump, Musk'ın liderliğindeki SpaceX'in yeniden kullanılabilir fırlatma aracı Starship'i ve şimdiye kadarki en büyük iletişim uydusu ağı Starlink'i inşa ettiğini vurguladı. Ayrıca Musk'ın 75 yılı aşkın sürenin ardından ortaya çıkan ilk başarılı yeni otomobil üreticisi Tesla'yı kurduğunu söyledi.

Trump, Tesla'nın tüketicilere yönelik ilk otonom sürüş teknolojisine sahip, ticari açıdan uygulanabilir ilk elektrikli otomobilleri ürettiğini belirtti. Ardından Musk'a "Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison'udur. Elon, seni kutlamak istiyorum. Tüm bunların yanı sıra, benim dostumsun. Çok özel bir insansın" dedi.

Trump, etkinlikte Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lisa Su ve NVIDIA'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang'dan da övgüyle bahsetti. Trump, bu isimlere Ulusal Bilim Madalyası sundu. Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell ile Microsoft CEO'su Satya Nadella ise gecede Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası ile taltif edildi.

MUSK VE TRUMP 2025'TE BÜTÇE PAKETİ NEDENİYLE GERİLİM YAŞADI

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Musk, 2024 seçimlerinde Trump ve Cumhuriyetçilere büyük çaplı bağışlarda bulundu. Trump göreve geldikten sonra Musk'ı kıdemli danışmanı yaptı. Musk, kamu harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) çalışmalarında da danışmanlık görevi üstlendi.

2025 yılı Haziran ayında Trump'ın vergi ve harcama paketi nedeniyle ikili arasında gerginlik yaşandı. Musk, bu düzenleme paketini "bütçe açığını artıracağı ve tasarrufları boşa çıkaracağı" gerekçesiyle eleştirdi. İkili arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüştü. Musk, cinsel istismar suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının Trump'ın da içinde bulunması nedeniyle açıklanmadığını iddia etti.

Gerilimin ardından Musk geri adım attı ve Trump hakkındaki bazı ifadelerinden pişmanlık duyduğunu açıkladı. Trump ve Musk, suikasta uğrayan Amerikalı muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk'ü anma töreninde bir araya geldi. Bu buluşma, ilişkilerindeki yumuşamanın en görünür işareti olarak kabul edildi.