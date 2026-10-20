Giacomo Puccini'nin siyasi baskı, aşk ve ihaneti konu alan ölümsüz eseri Tosca, Kanada 'da sanat ve siyaset tartışmalarının odağına oturdu. Calgary Operası tarafından sahnelenen oyunun 16 Ekim'deki prömiyerinde sahnede açılan Filistin bayrağı salonu ayağa kaldırırken, kurumun yanıtı radikal bir kararla kadrodan çıkarma oldu.

Calgary Operası'nın sahnelediği "Tosca" temsilinde yüreklere dokunan eyleme ceza gecikmedi. Prömiyerin selamlama kısmında Filistin bayrağı açarak dakikalarca alkışlanan bass-baritone Gabriel Sanchez-Ortega, kurum tarafından "izinsiz siyasi eylem" gerekçesiyle oyundan çıkarıldı. Oyunda bir siyasi mahkumu canlandıran sanatçı ise geri adım atmadı: "Hiçbir pişmanlığım yok, aynaya bakabilmek önemli."

Tosca temsilinde Filistin bayrağı açan oyuncu kadrodan atıldı. (Foto: Sosyal medya, Takvim Foto Arşivi)

SAHNEDE BİR SİYASİ MAHKUM, SELAMLAMADA FİLİSTİN BAYRAĞI

Oyun çerçevesinde rejime direnen ve kaçak bir siyasi mahkûm olan Cesare Angelotti karakterine hayat veren sanatçı Gabriel Sanchez-Ortega, temsilin sonunda selam kısmına elinde Filistin bayrağıyla çıktı. İzleyicilerden ve sahnedeki meslektaşlarından yoğun alkış alan bu protesto eylemi kısa sürede sosyal medyaya da yansıdı.

Kadrodan çıkarılması üzerine açıklama yapan genç sanatçı Sanchez-Ortega, sergilediği tavırdan pişman olmadığını vurguladı:

"Tosca'daki rolümden çıkarıldığım bilgisi bana iletildi. Hiçbir pişmanlığım yok. Kanada'daki kültür kurumlarının mevcut durumu ne yazık ki bu. Tiyatro bittikten sonra hepimiz evlerimize dönüp aynadaki yansımamıza bakmak zorundayız. Kaçak bir siyasi mahkûm olan Angelotti rolünü oynamak benim için bir onurdu."