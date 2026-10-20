Sahnede Filistin bayrağı açan Gabriel Sanchez-Ortega kadrodan çıkarıldı!
Kanada’da Calgary Operası, "Tosca" temsilinin selamında Filistin bayrağı açan oyuncu Gabriel Sanchez-Ortega’yı kadrodan çıkardı. Sanatçı "Hiçbir pişmanlığım yok" dedi.
Calgary Operası'nın sahnelediği "Tosca" temsilinde yüreklere dokunan eyleme ceza gecikmedi. Prömiyerin selamlama kısmında Filistin bayrağı açarak dakikalarca alkışlanan bass-baritone Gabriel Sanchez-Ortega, kurum tarafından "izinsiz siyasi eylem" gerekçesiyle oyundan çıkarıldı. Oyunda bir siyasi mahkumu canlandıran sanatçı ise geri adım atmadı: "Hiçbir pişmanlığım yok, aynaya bakabilmek önemli."
Giacomo Puccini'nin siyasi baskı, aşk ve ihaneti konu alan ölümsüz eseri Tosca, Kanada'da sanat ve siyaset tartışmalarının odağına oturdu. Calgary Operası tarafından sahnelenen oyunun 16 Ekim'deki prömiyerinde sahnede açılan Filistin bayrağı salonu ayağa kaldırırken, kurumun yanıtı radikal bir kararla kadrodan çıkarma oldu.
SAHNEDE BİR SİYASİ MAHKUM, SELAMLAMADA FİLİSTİN BAYRAĞI
Oyun çerçevesinde rejime direnen ve kaçak bir siyasi mahkûm olan Cesare Angelotti karakterine hayat veren sanatçı Gabriel Sanchez-Ortega, temsilin sonunda selam kısmına elinde Filistin bayrağıyla çıktı. İzleyicilerden ve sahnedeki meslektaşlarından yoğun alkış alan bu protesto eylemi kısa sürede sosyal medyaya da yansıdı.
Kadrodan çıkarılması üzerine açıklama yapan genç sanatçı Sanchez-Ortega, sergilediği tavırdan pişman olmadığını vurguladı:
"Tosca'daki rolümden çıkarıldığım bilgisi bana iletildi. Hiçbir pişmanlığım yok. Kanada'daki kültür kurumlarının mevcut durumu ne yazık ki bu. Tiyatro bittikten sonra hepimiz evlerimize dönüp aynadaki yansımamıza bakmak zorundayız. Kaçak bir siyasi mahkûm olan Angelotti rolünü oynamak benim için bir onurdu."
CALGARY OPERASI: "ŞAHSİ SİYASİ EYLEM POLİTİKAMIZA AYKIRI"
Protesto sonrası 24 Ekim'de tamamlanacak olan temsil serisinde Angelotti rolüne başka bir sanatçının getirildiğini açıklayan Calgary Operası, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"16 Ekim gecesi bir oyuncumuz izinsiz ve beklenmedik bir eylem gerçekleştirmiştir. Bireysel siyasi eylemler şirket politikalarımıza aykırı olduğu gibi, paylaşılan sanatsal deneyimlerle daha bağlantılı, duyarlı ve medeni bir toplum inşa etme sorumluluğumuzla da çelişmektedir."
ROYAL OPERA HOUSE'TAKİ BENZER OLAYI HATIRLATTI
Sahnelerdeki Filistin eylemliliği Calgary Operası ile sınırlı değil. Temmuz 2025'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Royal Opera House'ta (Kraliyet Operası) sahnelenen Il Trovatore eserinin son temsilinde de bir sanatçı sahnede dev bir Filistin bayrağı açmış, kurum yönetimi olayı "izinsiz" nitelendirerek eleştirmişti.