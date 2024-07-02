"İSTEĞİNİZ DIŞINDA EZBERLİYORSUNUZ"
2014 yılında ülkeden ayrılan 39 yaşındaki Kuzey Koreli Hyun-seung Lee, "Bu şarkıları isteğiniz dışında ezberlemek üzere eğitildiğinizde hayatınızın geri kalanında bazı şarkıları hatırlamaya başlarsınız," dedi. Kuzey Kore ezgileri her zaman akılda kalıcı ve duygusal olmuştur, ancak canlı ve enerjik şarkılara geçiş, ülkenin Z Kuşağı'nın dikkatini çekmeyi amaçlıyor.
"Dost Baba", Pyongyang'da bir konut projesinin tamamlanmasını kutlayan nisan ayındaki bir törende sahneye çıktı. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayımlanan bir müzik videosunda, bir askeri yetkili Kim'in kollarında ağlarken pilotlar, inşaat işçileri ve çocuklar şarkıya eşlik ediyor.
Seul'deki Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Kuzey Kore uzmanı Peter Moody, Pyongyang'ın şarkıyı ülke içinde tüketime sunduğunu ancak tesadüfen TikTok'ta popüler hale geldiğini belirtiyor.
ABD'DE KOMÜNİST PANİĞİ: PROPAGANDA ŞARKILARI ESİR ALDI
ABD gazetesi Wall Street Journal, Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin'in kurucusu olan Mao Zedong'u öven propaganda şarkılarıyla gündemde olduğuna dikkat çekti. 2021'de Mao Zedong'u öven Çin propaganda şarkısı "Red Sun in the Sky"ın remiksi YouTube ve TikTok'ta popüler olmuştu.
İlk olarak 1975'te yayınlanan şarkı, şarkıyı söyleyen eski Başkan Trump'ın veya çizgi film karakteri SüngerBob'un yapay zeka versiyonunu gösterecek şekilde düzenlenmişti.