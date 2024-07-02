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TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor

Kuzey Kore’nin propaganda şarkısı Friendly Father, TikTok’ta viral oldu. Dünyanın dört bir yanında gençler Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un propaganda şarkısında dans ediyor. Kuzey Kore uzmanları Pyongyang'ın şarkıyı ülke içinde tüketime sunduğunu ancak tesadüfen TikTok'ta popüler hale geldiğini belirtiyor. Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin'de de Mao'yu öven komünist propaganda şarkılarının dünyada yayılması ABD'de paniğe yol açtı. İşte, TikTok’ta viral olan o şarkı ve ABD ile Kuzey Kore'nin propaganda savaşı...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:58 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 18:46
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un propaganda şarkısı TikTok'ta viral oldu. Dünyanın dört bir yanındaki gençler, Friendly Father şarkısında dans ediyor.

TikTok'ta Kim Jong Un rüzgarı!

KİM JONG UN'UN PROPAGANDA ŞARKISI TİKTOK'TA VİRAL OLDU

Kaliforniyalı 31 yaşındaki piyanist ve yazılım mühendisi Jordan Daniels, TikTok'ta akılda kalıcı yeni bir şarkının cover'ını paylaştı. "Friendly Father" adlı şarkı Kim Jong Un tarafından yönetilen komünist ülke Kuzey Kore'nin propaganda şarkısıydı.

Daniels, şarkı hakkında "O bir diktatör gibi ama dostum bu akılda kalıcı şarkı, aslında iyi sayılır" dedi.

GENÇLER PROPAGANDA ŞARKISINDA DANS EDİYOR

Daniels'in şimdiye kadar 19 binden fazla izlenen videosunda, Kim rejimini hiçbir şekilde desteklemediğine dair bir uyarı yer alıyor.

Kuzey Kore'nin unutulmaz olmak ve nüfusu hizaya sokmak için yapılan propaganda şarkısı bugün yeni bir kitle buldu. Z kuşağı ve dünyanın dört bir yanındaki diğer gençler "Friendly Father"da dans ediyor veya şarkının remikslenmiş versiyonlarını paylaşıyor. Bazı hayranlar şarkıyı Taylor Swift'in son albümüyle bile karşılaştırıyor.

Komünist ülkeler uzun zamandır müziği bir propaganda aracı olarak kullanıyor, Çin ve Sovyetler Birliği Soğuk Savaş sırasında neşeli vatansever melodiler çalıyordu. Ancak 2011'in sonlarında iktidara gelen üçüncü nesil lider Kim yönetiminde, Kuzey Kore daha deneysel pop esintili müzikler kullanmaya başladı.

Wall Street Journal, bunun Kuzey Kore'nin yeni nesillere yönelik mesajını modernize etme çabasının bir göstergesi olarak geleneksel propaganda marşlarından önemli bir sapmayı temsil ettiğini belirtiyor.

"İSTEĞİNİZ DIŞINDA EZBERLİYORSUNUZ"

2014 yılında ülkeden ayrılan 39 yaşındaki Kuzey Koreli Hyun-seung Lee, "Bu şarkıları isteğiniz dışında ezberlemek üzere eğitildiğinizde hayatınızın geri kalanında bazı şarkıları hatırlamaya başlarsınız," dedi. Kuzey Kore ezgileri her zaman akılda kalıcı ve duygusal olmuştur, ancak canlı ve enerjik şarkılara geçiş, ülkenin Z Kuşağı'nın dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

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"Dost Baba", Pyongyang'da bir konut projesinin tamamlanmasını kutlayan nisan ayındaki bir törende sahneye çıktı. Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayımlanan bir müzik videosunda, bir askeri yetkili Kim'in kollarında ağlarken pilotlar, inşaat işçileri ve çocuklar şarkıya eşlik ediyor.

Seul'deki Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Kuzey Kore uzmanı Peter Moody, Pyongyang'ın şarkıyı ülke içinde tüketime sunduğunu ancak tesadüfen TikTok'ta popüler hale geldiğini belirtiyor.

ABD'DE KOMÜNİST PANİĞİ: PROPAGANDA ŞARKILARI ESİR ALDI

ABD gazetesi Wall Street Journal, Kuzey Kore'nin yanı sıra Çin'in kurucusu olan Mao Zedong'u öven propaganda şarkılarıyla gündemde olduğuna dikkat çekti. 2021'de Mao Zedong'u öven Çin propaganda şarkısı "Red Sun in the Sky"ın remiksi YouTube ve TikTok'ta popüler olmuştu.

İlk olarak 1975'te yayınlanan şarkı, şarkıyı söyleyen eski Başkan Trump'ın veya çizgi film karakteri SüngerBob'un yapay zeka versiyonunu gösterecek şekilde düzenlenmişti.

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