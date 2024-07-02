Daniels, şarkı hakkında "O bir diktatör gibi ama dostum bu akılda kalıcı şarkı, aslında iyi sayılır" dedi.

Kaliforniyalı 31 yaşındaki piyanist ve yazılım mühendisi Jordan Daniels, TikTok'ta akılda kalıcı yeni bir şarkının cover'ını paylaştı. "Friendly Father" adlı şarkı Kim Jong Un tarafından yönetilen komünist ülke Kuzey Kore'nin propaganda şarkısıydı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'un propaganda şarkısı TikTok 'ta viral oldu. Dünyanın dört bir yanındaki gençler, Friendly Father şarkısında dans ediyor.

Kuzey Kore 'nin unutulmaz olmak ve nüfusu hizaya sokmak için yapılan propaganda şarkısı bugün yeni bir kitle buldu. Z kuşağı ve dünyanın dört bir yanındaki diğer gençler "Friendly Father"da dans ediyor veya şarkının remikslenmiş versiyonlarını paylaşıyor. Bazı hayranlar şarkıyı Taylor Swift 'in son albümüyle bile karşılaştırıyor.

Daniels'in şimdiye kadar 19 binden fazla izlenen videosunda, Kim rejimini hiçbir şekilde desteklemediğine dair bir uyarı yer alıyor.

Komünist ülkeler uzun zamandır müziği bir propaganda aracı olarak kullanıyor, Çin ve Sovyetler Birliği Soğuk Savaş sırasında neşeli vatansever melodiler çalıyordu. Ancak 2011'in sonlarında iktidara gelen üçüncü nesil lider Kim yönetiminde, Kuzey Kore daha deneysel pop esintili müzikler kullanmaya başladı.

Wall Street Journal, bunun Kuzey Kore'nin yeni nesillere yönelik mesajını modernize etme çabasının bir göstergesi olarak geleneksel propaganda marşlarından önemli bir sapmayı temsil ettiğini belirtiyor.