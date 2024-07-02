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Irak'taki kundakçılar PKK’lı çıktı! İçişleri Bakanlığı sözcüsü Musevi duyurdu: Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına sabotaj yapacaklardı

Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınlarda eli kanlı terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi, "Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına da sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr bölgelerinde de yangın çıkaracaklardı." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:06 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:26
Irak’taki kundakçılar PKK’lı çıktı! İçişleri Bakanlığı sözcüsü Musevi duyurdu: Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına sabotaj yapacaklardı

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Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınlarda eli kanlı terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.

KUNDAKÇILAR PKK'LI ÇIKTI

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi, basına yaptığı açıklamada, yangınlarla ile ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından tutuklanan 3 kişinin PKK mensupları olduğunu söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Erbil ve Duhok'ta çıkan yangınlardan sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı ile bir inceleme ve araştırma komisyonu oluşturulduğunu belirten Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonda ikisi Kerkük'te biri Diyala kentinde olmak üzere 3 kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini aktardı.

KERKÜK-CEYHAN BORU HATTINA SABOTAJ YAPACAKLARDI

Yakalanan şahısların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirten Musevi, "Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına da sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr bölgelerinde de yangın çıkaracaklardı." ifadesini kullandı.

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