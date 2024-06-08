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Kim Jong Un durmuyor! Güney Kore’ye yine çöp dolu balon gönderdi

Kuzey Kore, Güney Kore arasındaki 'çöp dolu balon' krizi sürmeye devam ediyor. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin yeniden içinde çöp dolu balon gönderildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 19:45 Güncelleme 08 Haziran 2024, 19:45
Kim Jong Un durmuyor! Güney Kore’ye yine çöp dolu balon gönderdi

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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin yeniden içinde "çöp" bulunduğu düşünülen balonlar gönderdiğini açıkladı.




Yonhap'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, gökyüzünde tespit edilen balonların rüzgarın etkisiyle güney bölgelerine doğru ilerleyebileceği kaydedildi.




Açıklamada, halka Kuzey'in gönderdiği ve içerisinde "çöp" olduğu düşünülen balonlara dokunmamaları ve polise bildirmeleri tavsiye edildi.



"ÇÖP BALONU GERİLİMİ"

Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.



Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı.

Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.

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