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Siyonistlerin hapishane kavgası! Ben-Gvir'den alıkoyduğu Filistinlilerle ilgili skandal öneri

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'de yeni bir kriz patlak verdi. Gazze Şeridi'nde alıkonulan 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakılması, İsrailli yetkililer arasında tartışma konusu ve karşılıklı suçlamaların yöneltildiği bir mesele haline geldi. İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet yetkilileri, konuya ilişkin sorumluluğu aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in başında olduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığına yüklüyor. Ben-Gvir ise hapishanelerdeki aşırı doluluk meselesinde çözüm olarak "Filistinli tutuklular hakkında ölüm cezasının yasalaştırılmasını" savunuyor.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 20:09 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 20:09
Siyonistlerin hapishane kavgası! Ben-Gvir’den alıkoyduğu Filistinlilerle ilgili skandal öneri

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Gazze Şeridi'nde alıkonulan yaklaşık 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakılması, İsrailli yetkililer arasında tartışma konusu ve karşılıklı suçlamaların yöneltildiği bir mesele haline geldi.

54 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTILAR
İsrail ordusunun yaklaşık 7 ay alıkoyduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile beraberindeki 54 kişiyi "cezaevlerinde yer kalmadığı" gerekçesiyle serbest bırakmıştı.

Bu gelişmenin ardından İsrail hapishanelerindeki aşırı doluluk meselesi gündem olurken yetkililer, konuya ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulundu.

KAVGA BAŞLADI
İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkilileri, konuya ilişkin sorumluluğu aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in başında olduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığına yüklerken, Ben-Gvir ise daha fazla kişiyi kabul edemeyeceğini ifade eden Cezaevi İdaresine, "Filistinli tutuklular aleyhindeki ihlallerin artırılması" çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail'de Şin-Bet Başbakanlığa bağlıyken, hapishanelerin yönetimi ise Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.

BEN-GVIR'DEN SKANDAL ÖNERİ: "FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR İÇİN ÖLÜM CEZASININ YASALAŞTIRILSIN"
Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir, X platformundaki hesabındaki açıklamasında "göreve geldiğinden bu yana kendisi için belirlediği en önemli hedeflerden birinin Filistinli tutukluların haklarını kısıtlamak olduğunu" belirtti.

İsrail hapishanelerinde tutukluların yaşadığı ağır koşullarla ilgili yayımlanan her şeyin "doğru" olduğunu kabul eden Ben-Gvir, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana cezaevindeki koşulların minimuma indirildiğini, ödemelerin durdurulduğunu, dolaşımın engellendiğini, kantinlerin iptal edildiğini, hücrelerdeki elektrikli aletlerin alındığını, banyoda kalma süresini büyük ölçüde kısıtladıklarını, tayınların küçültülüp basitleştirildiğini ifade etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvirİsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir

Hapishanelerde aşırı kalabalık olduğunu kabul eden Ben-Gvir, yoğunluk nedeniyle tutukluları serbest bırakmayı hiç düşünmediklerini kaydetti.

Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar ile aralarındaki anlaşmazlığın özünün, aşırı doluluk da dahil, hapishanelerdeki koşulların, dünya tarafından kötü göründüğü ve olayların tırmanmasına yol açabileceğine inanması olduğunu aktaran Ben-Gvir, yeni hapishanelerin inşasına ve mevcutlarının genişletilmesine başlandığını ancak bunun aşırı kalabalıklaşma sorununa çözüm olmayacağını savundu.

Ben-Gvir, "Aşırı kalabalık sorununu çözmek için çok daha basit bir çözüm olarak Filistinli tutuklular için ölüm cezasının yasalaştırılmasını önerdiğine" işaret ederek, ancak Şin-Bet'in bu tasarıya şiddetle karşı çıktığını belirtti.

FİLİSTİNLİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması nedeniyle Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Şin-Bet'in Başkanı Bar'ı hedef almıştı.

Gallant ve Bar'ın İsrail kabinesinden bağımsız politikalar uyguladığını öne süren Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya bu iki ismi "durdurması" çağrısı yapmıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvirİsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir

ŞİN-BET'TEN, BEN-GVİR'E ÇAĞRI
Şin-Bet ise tutukluluk alanlarında yaşanan eksikliğin sorumluluğunun Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve başkanın uhdesinde olduğunu ifade ediyor.

Ben Gvir'in, Şin-Bet başkanının görevden alınması çağrısının ardından İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Şin-Bet kaynaklarına dayandırdığı haberi yayımladı.

Şin-Bet kaynaklarına dayandırılan haberde, "Sorumlu bakanın (Ben-Gvir) enerjisini televizyon ve radyo stüdyolarında yanlış ve çocukça sloganlar atmak yerine uhdesi altındaki tehlikeli krizi çözmeye harcaması iyi olurdu" ifadesi kullanıldı.

Şin-Bet'in bir yıldan fazladır gözaltı merkezlerinin eksikliği ve bunun ulusal güvenlikte oluşturacağı zarar konusunda uyarıda bulunduğu anımsatıldı.

Bu meselenin sorumluluğunun Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve başkanın uhdesinde olduğunu kaydeden Şin-Bet, bu sorumluluğun üzerinden atma girişimlerinin kamuoyu karşısında gerçeğin üzerini örtmek olduğu belirtildi.

TUTUKLAMAMA KARARLARI İPTAL EDİLECEK
Aynı kaynaklar, hapishanelerde yer olmadığı için Filistinliler hakkındaki tutuklama kararlarının iptal edileceğine dikkati çekildi.

İsrail Cezaevi İdaresi yetkilileri ise Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana acil durumlara ve tutukluları kabul etmeye önceden hazırlıklı olmaları gerektiği ancak pratikte bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan yetkililerin açıklamasında, başından beri cezaevi idaresinin yüzlerce kişinin gözaltı merkezlerine getirilmesi için önceden bir hazırlık yapılmadığı kaydedildi.

Resmi verilere göre, İsrail hapishanelerinde 9 bin 623 Filistinli bulunuyor.

İsrail İnsan Hakları Savunma Merkezi, cezaevleri idaresinin verilerine dayandırdığı açıklamasında, "1 Temmuz 2024 itibarıyla İsrail'de 2 bin 59 hükümlü, 2 bin 783 tutuklu ve 3 bin 379 idari tutuklu ile 1402 yasa dışı tutuklu bulunduğu" belirtildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinliler için "yasa dışı tutuklu" ifadesi kullanıyor.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu.

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