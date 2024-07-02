Siyonistlerin hapishane kavgası! Ben-Gvir’den alıkoyduğu Filistinlilerle ilgili skandal öneri

KAVGA BAŞLADI İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkilileri, konuya ilişkin sorumluluğu aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in başında olduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığına yüklerken, Ben-Gvir ise daha fazla kişiyi kabul edemeyeceğini ifade eden Cezaevi İdaresine, "Filistinli tutuklular aleyhindeki ihlallerin artırılması" çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nde alıkonulan yaklaşık 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde yer kalmaması nedeniyle serbest bırakılması, İsrailli yetkililer arasında tartışma konusu ve karşılıklı suçlamaların yöneltildiği bir mesele haline geldi.

İsrail hapishanelerinde tutukluların yaşadığı ağır koşullarla ilgili yayımlanan her şeyin "doğru" olduğunu kabul eden Ben-Gvir, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana cezaevindeki koşulların minimuma indirildiğini, ödemelerin durdurulduğunu, dolaşımın engellendiğini, kantinlerin iptal edildiğini, hücrelerdeki elektrikli aletlerin alındığını, banyoda kalma süresini büyük ölçüde kısıtladıklarını, tayınların küçültülüp basitleştirildiğini ifade etti.

BEN-GVIR'DEN SKANDAL ÖNERİ: "FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR İÇİN ÖLÜM CEZASININ YASALAŞTIRILSIN" Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ben-Gvir, X platformundaki hesabındaki açıklamasında "göreve geldiğinden bu yana kendisi için belirlediği en önemli hedeflerden birinin Filistinli tutukluların haklarını kısıtlamak olduğunu" belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir

Hapishanelerde aşırı kalabalık olduğunu kabul eden Ben-Gvir, yoğunluk nedeniyle tutukluları serbest bırakmayı hiç düşünmediklerini kaydetti.

Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar ile aralarındaki anlaşmazlığın özünün, aşırı doluluk da dahil, hapishanelerdeki koşulların, dünya tarafından kötü göründüğü ve olayların tırmanmasına yol açabileceğine inanması olduğunu aktaran Ben-Gvir, yeni hapishanelerin inşasına ve mevcutlarının genişletilmesine başlandığını ancak bunun aşırı kalabalıklaşma sorununa çözüm olmayacağını savundu.

Ben-Gvir, "Aşırı kalabalık sorununu çözmek için çok daha basit bir çözüm olarak Filistinli tutuklular için ölüm cezasının yasalaştırılmasını önerdiğine" işaret ederek, ancak Şin-Bet'in bu tasarıya şiddetle karşı çıktığını belirtti.

FİLİSTİNLİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması nedeniyle Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Şin-Bet'in Başkanı Bar'ı hedef almıştı.

Gallant ve Bar'ın İsrail kabinesinden bağımsız politikalar uyguladığını öne süren Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya bu iki ismi "durdurması" çağrısı yapmıştı.