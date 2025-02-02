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Soykırımcı Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor! Trump'a yalvaracak | Katar'a müzakere heyeti gidiyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de 15 gündür süren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için rotayı ABD'Ye kırdı. Soykırım şefi Netanyahu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ziyaret eden ilk isim olacak. Netanyahu'nun Gazze'nin boşaltılması için Trump'tan destek isteyeceği konuşulurken Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi gündemde.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:05
Soykırımcı Netanyahu Beyaz Saray’a gidiyor! Trump’a yalvaracak | Katar’a müzakere heyeti gidiyor

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Netanyahu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk yabancı lider olacak. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi. Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin, ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

    İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi amacıyla toplantı yapacağını belirtitken Netanyahu toplantıda, Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi meselesini ele alacağını söyledi.

    Netanyahu, Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesini ele alacak. (AA) Netanyahu, Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesini ele alacak. (AA)

    KATAR'A HEYET GÖNDERİLECEK

    Haberde, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü kaydedildi.

    Toplantıda yeni müzakere heyetinin gelecek pazartesi sabahı erken saatlerde Doha'ya gönderilip gönderilmemesi meselesinin görüşüleceği kaydedildi.

    Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gelmesi düşünülüyor. (AA)Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gelmesi düşünülüyor. (AA)

    1900 FİLİSTİNLİNİN 33 İSRAİLLİNİN BIRAKILMASI BEKLENİYOR

    Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

    İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıklamıştı.

    1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor. (AA)1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor. (AA)

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