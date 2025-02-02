Soykırımcı Netanyahu Beyaz Saray’a gidiyor! Trump’a yalvaracak | Katar’a müzakere heyeti gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Netanyahu, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk yabancı lider olacak. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi. Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin, ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi amacıyla toplantı yapacağını belirtitken Netanyahu toplantıda, Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi meselesini ele alacağını söyledi.

Netanyahu, Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesini ele alacak. (AA)

KATAR'A HEYET GÖNDERİLECEK

Haberde, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü kaydedildi.

Toplantıda yeni müzakere heyetinin gelecek pazartesi sabahı erken saatlerde Doha'ya gönderilip gönderilmemesi meselesinin görüşüleceği kaydedildi.