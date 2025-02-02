İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

ABD'Lİ ŞİRKETLER DE KENDİ SİTEMLERİNE ADAPTE EDİYOR

Dünyanın en büyük çip geliştiricisi Nvidia, DeepSeek'in akıl yürütme modeli "R1"i, "Ağ Bilgi Modeli" (NIM) adını verdiği, yapay zeka modellerini bulut, veri merkezi ve çalışma istasyonlarına kurmak için araç ve uygulamalar sağlayan hizmetine entegre edeceğini bildirmişti.

DeepSeek'in rakibi ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın yatırımcılarından Microsoft da bilişim platformu Azure ile web tabanlı kodlama platformu GitHub'da DeepSeek R1'e destek sağlayacağını, müşterilerine Microsoft'un yapay zeka uygulaması Copilot+ yüklü bilgisayarlarda R1 ile yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine izin vereceğini duyurmuştu.

E-ticaret devi Amazon da "Amazon Web Hizmetleri" adını verdiği platformda kullanıcıların "DeepSeek R1" ile uygulamalar geliştirmesine olanak sağlayacağını açıklamıştı.