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İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, OpenAI ve ChatGPT'nin tahtını sallamaya başladı. Yapay zekalar arasında işler iyice kızışırken son olarak Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve Tencent, DeepSeek'in yapay zeka araçlarını bulut bilişim platformlarına dahil etti. Huawei, DeepSeek'in V3 ve R1 modellerini Ascend servisi üzerinden erişilebilir hale getirirken, Tencent ise DeepSeek R1 modelini Tencent Cloud'da sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 20:17 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 20:17
İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek’i bulut sistemlerine dahil etti

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    Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, son dönemde hızla büyüyerek, OpenAI ve ChatGPT gibi dünya çapında büyük yatırımlar yapan ABD'li şirketlerin hakimiyetindeki sektörde büyük bir etki yaratmaya başladı.

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    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Çinli teknoloji devleri Huawei ve Tencent, DeepSeek'in yapay zeka araçlarını bulut bilişim platformlarına dahil ederek sektördeki rekabeti kızıştırdı.

    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Huawei'den yapılan açıklamada, SiliconFlow adlı Çinli yapay zeka altyapısı şirketiyle birlikte DeepSeek'in V3 ve R1 modellerini Ascend bulut bilişim servisi üzerinden erişilebilir hale getirildiğini duyurdu.

    Tencent de DeepSeek R1 modelini bulut bilişim hizmeti Tencent Cloud'da sunduğunu, "Hyper Application Inventor" uygulamayı kullanan geliştiricilerin yapay zeka aracına buradan ulaşabileceklerini açıkladı.

    Çinli şirketlerin açıklamaları, ABD'li teknoloji şirketleri Nvidia, Microsoft ve Amazon'un, bu hafta, üçüncü tarafların kullanımına yönelik sistem ve platformlarında DeepSeek'e yer vereceklerini duyurmasının ardından geldi.

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    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek'i bulut sistemlerine dahil etti. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    ABD'Lİ ŞİRKETLER DE KENDİ SİTEMLERİNE ADAPTE EDİYOR
    Dünyanın en büyük çip geliştiricisi Nvidia, DeepSeek'in akıl yürütme modeli "R1"i, "Ağ Bilgi Modeli" (NIM) adını verdiği, yapay zeka modellerini bulut, veri merkezi ve çalışma istasyonlarına kurmak için araç ve uygulamalar sağlayan hizmetine entegre edeceğini bildirmişti.

    DeepSeek'in rakibi ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın yatırımcılarından Microsoft da bilişim platformu Azure ile web tabanlı kodlama platformu GitHub'da DeepSeek R1'e destek sağlayacağını, müşterilerine Microsoft'un yapay zeka uygulaması Copilot+ yüklü bilgisayarlarda R1 ile yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine izin vereceğini duyurmuştu.

    E-ticaret devi Amazon da "Amazon Web Hizmetleri" adını verdiği platformda kullanıcıların "DeepSeek R1" ile uygulamalar geliştirmesine olanak sağlayacağını açıklamıştı.

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