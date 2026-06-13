Ticaret ateşkesi bozuluyor mu? Pentagon'un kara listesine Çin'den sert tepki

ABD yasalarına göre Savunma Bakanlığı'nın listedeki şirketlerle doğrudan sözleşme yapması yasak ve 2027'de ek kısıtlamalar yürürlüğe girecek.

Pentagon, Alibaba, Baidu, BYD, NIO, Trina Solar ve JA Solar Technology dahil bazı büyük Çin şirketlerini Çin Askeri Şirketleri Listesi'ne ekledi.

Reuters'ın haberine göre Pentagon'un güncellenen listesinde Çin'in önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinden Alibaba, Baidu, BYD ve NIO'nun yanı sıra güneş enerjisi sektörünün önemli oyuncuları Trina Solar ve JA Solar Technology de yer aldı.

Çin, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bazı büyük Çin şirketlerini (1260H) "Çin Askeri Şirketleri Listesi"ne ekleme kararına sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi, kararın iki ülke liderleri arasında varılan mutabakata zarar verdiğini savunarak Washington'u uygulamayı geri çekmeye çağırdı.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişleterek devlet gücünü kötüye kullandığı ve Çinli şirketleri hedef aldığı savunuldu. Açıklamada, Washington yönetiminin attığı adımların uluslararası ticaret düzenine zarar verdiği, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını tehlikeye attığı ve Çinli şirketlerin meşru haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Pekin'in karardan "büyük memnuniyetsizlik duyduğunu" ve buna "kesinlikle karşı çıktığını" belirtti.

PEKİN'DEN MİSİLLEME UYARISI

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi söz konusu kararı geri çekmeye ve Çinli şirketlere adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir yaklaşım sergilemeye çağırdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çin, ABD'yi hatalı uygulamalarına derhal son vermeye, ilgili önlemleri geri çekmeye ve Çinli işletmelere adil, hakkaniyetli ve ayrımcılık yapmayan bir muamele sağlamaya çağırıyor. Aksi takdirde, Çin kararlı ve güçlü bir şekilde misilleme yapacak ve ABD sonuçlarından tam olarak sorumlu olacaktır."