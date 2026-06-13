Ticaret ateşkesi bozuluyor mu? Pentagon'un kara listesine Çin'den sert tepki
ABD'nin Çinli teknoloji ve sanayi devlerini (1260H) "Çin Askeri Şirketleri Listesi"ne eklemesi Washington-Pekin hattında yeni bir gerilim yarattı. Çin Ticaret Bakanlığı, karara sert tepki göstererek ABD'yi "Çinli şirketleri haksız yere baskı altına almakla" suçladı ve geri adım atılmaması halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Pentagon, Alibaba, Baidu, BYD, NIO, Trina Solar ve JA Solar Technology dahil bazı büyük Çin şirketlerini Çin Askeri Şirketleri Listesi'ne ekledi.
- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin kararına büyük memnuniyetsizlik duyduğunu belirterek misilleme yapacağını uyardı.
- Pekin yönetimi, kararın ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ticaret ateşkesi mutabakatına zarar verdiğini savundu.
- ABD yasalarına göre Savunma Bakanlığı'nın listedeki şirketlerle doğrudan sözleşme yapması yasak ve 2027'de ek kısıtlamalar yürürlüğe girecek.
- Çin Ticaret Bakanlığı, Washington'u kararı geri çekmeye ve Çinli şirketlere adil muamele sağlamaya çağırdı.
Çin, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bazı büyük Çin şirketlerini (1260H) "Çin Askeri Şirketleri Listesi"ne ekleme kararına sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi, kararın iki ülke liderleri arasında varılan mutabakata zarar verdiğini savunarak Washington'u uygulamayı geri çekmeye çağırdı.
Reuters'ın haberine göre Pentagon'un güncellenen listesinde Çin'in önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinden Alibaba, Baidu, BYD ve NIO'nun yanı sıra güneş enerjisi sektörünün önemli oyuncuları Trina Solar ve JA Solar Technology de yer aldı.
"ÇİNLİ ŞİRKETLERE HAKSIZ BASKI UYGULANIYOR"
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Pekin'in karardan "büyük memnuniyetsizlik duyduğunu" ve buna "kesinlikle karşı çıktığını" belirtti.
Bakanlık açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişleterek devlet gücünü kötüye kullandığı ve Çinli şirketleri hedef aldığı savunuldu. Açıklamada, Washington yönetiminin attığı adımların uluslararası ticaret düzenine zarar verdiği, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını tehlikeye attığı ve Çinli şirketlerin meşru haklarını ihlal ettiği ifade edildi.
PEKİN'DEN MİSİLLEME UYARISI
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi söz konusu kararı geri çekmeye ve Çinli şirketlere adil, eşit ve ayrımcı olmayan bir yaklaşım sergilemeye çağırdı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çin, ABD'yi hatalı uygulamalarına derhal son vermeye, ilgili önlemleri geri çekmeye ve Çinli işletmelere adil, hakkaniyetli ve ayrımcılık yapmayan bir muamele sağlamaya çağırıyor. Aksi takdirde, Çin kararlı ve güçlü bir şekilde misilleme yapacak ve ABD sonuçlarından tam olarak sorumlu olacaktır."
TİCARET ATEŞKESİ GÖLGELENDİ
Hafta başında Pentagon'un revize ettiği liste, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmeden yaklaşık bir ay sonra yayımlandı. Söz konusu görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki kırılgan ticaret ateşkesinin sürdürülmesi konusunda uzlaşmıştı.
LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?
Pentagon'un hazırladığı liste, ABD yönetiminin Çin ordusuyla bağlantılı veya Çin'in askeri-sanayi kapasitesine destek verdiğini değerlendirdiği şirketleri kapsıyor.
ABD yasalarına göre Savunma Bakanlığı'nın bu şirketlerle doğrudan sözleşme yapması yasak. Listedeki şirketlerin ürün ve hizmetlerinin üçüncü taraflar aracılığıyla satın alınmasına yönelik ek kısıtlamaların ise 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Çin'in teknoloji, elektrikli araç ve yenilenebilir enerji alanındaki en büyük şirketlerinin listeye dahil edilmesi, Washington ile Pekin arasında ulusal güvenlik, teknoloji rekabeti ve sanayi politikaları konularındaki mücadelenin daha da sertleştiğini ortaya koyuyor.