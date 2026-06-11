ABD Başkanı Trump "anlaşma var" dedi İran yalanladı | Nükleer silah şartı
Hürmüz Boğazı'nda düşürülen Apache helikopteri Tahran-Washington hattında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD'nin İran hava savunma altyapısını hedef alan ağır bombardımanına Tahran, Kuveyt ve Bahreyn'deki 18 ABD hedefini vurarak yanıt verdi. İran tarafından Hürmüz Boğazı hamlesinin de gelmesiyle ABD Başkanı Donald Trump, İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını belirtti. Trump "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi. Ancak İran basınında yer alan haberlerde, Tahran'ın henüz anlaşmaya onay vermediği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yeni hava saldırılarını iptal edip "büyük bir anlaşma"ya yaklaşıldığını açıklaması bölgede diplomasi trafiğini hızlandırırken, Tahran yönetimi iddiaları spekülatif bularak kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini duyurdu.
Anlaşma zeminine rağmen ABD ordusunun Umman Körfezi'nde sivil bir gemiyi vurarak üç Hint denizcinin ölümüne yol açması ise taraflar arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktardı. Cepheler arasındaki son durumu bu link üzerinden takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI
Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda İsrail hedeflerine yönelik 17 saldırı düzenlediğini bildirdi.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamalarda, saldırıların İsrail'in ateşkes ihlalleri ve Lübnan güney beldelerini hedef alan saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa, el-Adeyse, Zutar eş-Şarkiyye, Yahmer eş-Şakif ve el-Kantara beldelerinde İsrail askerleri, askeri araçları ve bir komuta merkezinin roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı aktarıldı.
Toplam 17 ayrı saldırı düzenlendiği bildirilen açıklamada, İsrail askeri biriminin pusuya düşürüldüğü, bazı askeri araçların yanı sıra Merkava tipi tankların imha edildiği ve İsrail askerleri arasında yaralıların da bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ilçesine bağlı Nahle bölgesinde "Heron 1" tipi bir İsrail İHA'sının füzeyle düşürüldüğü vurgulanarak, İklim et-Tuffah'ta ise "Hermes 450" tipi bir İHA'ya müdahale edildiği ve İHA'nın geri çekilmek zorunda bırakıldığı aktarıldı.
İsrail ordusundan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İRAN BASINI: HÜRMÜZ BOĞAZI’NA GİREN TANKERİN GEÇİŞİ ENGELLENDİ
İran basını, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca Sirik sahili yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurdu. Ayrıca, bölge halkından gelen bilgilere göre; Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
TRUMP: İMZA GÜNÜ CUMARTESİ YA DA PAZARTESİ GÜNÜ OLABİLİR"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamalarına İran ile başlayan Trump, "İran ile olan savaşa ilişkin büyük bir uzlaşıya vardık. Bunun da önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesi gerekiyor. Muhtemelen Avrupa’da bir imza törenimiz olacak. Bu harika bir şey" dedi.
Haberle birlikte borsanın yükseldiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü ifade den Trump, "İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair bir anlaşmamız var. Bütün bu süreçten geçmemizin temel amacı buydu. Dolayısıyla bu çok büyük bir olay. Yakında bir imza törenimiz olacak. Belgeler de neredeyse son haline gelmiş durumda" dedi.
"BAZI GECELER 25, BAZI GECELER 15 GEMİ GEÇİRDİK"
ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan İran’ın haberi olmadan gemi geçirdiği yönündeki açıklamalarını yineleyen Trump, "Son bir ay boyunca gemileri geçiriyorduk. Geceleri büyük gemileri sessizce geçiriyorduk. Bunu bilmiyordunuz" dedi. Trump, "Işıkları kapattılar. Biz de radarlarını ve her şeylerini bombaladık. Böylece neler olduğunu göremediler. Bazı geceler 25, bazı geceler 15 geçirdik" dedi.
Bu şekilde çok fazla petrol taşındığını söyleyen Trump, "Boğaz, anlaşmayı imzaladığımız anda resmi olarak da açılacak" dedi. Trump, muhtemelen Avrupa’da yapılacak imza törenine kendisinin katılmayacağını fakat Başkan Yardımcısı JD Vance’in katılacağını söyledi.
"PETROL FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"
ABD Başkanı Trump, basın toplantısında İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı yönündeki soruya, "Anladığıma göre öyle" şeklinde cevap verdi.
Trump, anlaşma imzalandığında ABD’nin uyguladığı ablukayı kaldıracağını ve bunun da anlaşmanın bir parçası olduğunu söyledi. Trump, "Ve petrol fiyatlarının taş gibi düştüğünü göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Nükleer materyal ve nükleer müzakereler konusunda bir anlaşma olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, prensipte anlaştık. Zaten nükleer malzemelere kimse yaklaşamıyor çünkü esasen dağın altında gömülü durumdalar" dedi.
İran’ın nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyi taahhüt edip etmediği ve bu konuda daha fazla müzakere olup olmayacağı sorusuna Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu kabul ettiler" ifadeleriyle cevap verdi. Büyük ölçüde savaşın sebebinin de bu husus olduğunu söyleyen Trump, "Nükleer silah geliştirmeyecek olmaları bir yana, aynı zamanda herhangi bir şekilde nükleer silah satın almaları da söz konusu olmayacak. Nükleer silahları olmayacak" dedi.
"DAYANILAMAYACAK KADAR AĞIR DARBE ALDILAR"
İran ve ABD’nin bir anlaşmaya yakın olduğunun daha önce de ilan edilmesine rağmen bunun gerçekleşmediği ancak bu defa neyin farklı olduğu yönündeki bir soruya Trump, "Çünkü çok ağır darbe aldılar. Dayanılamayacak kadar ağır darbe aldılar. Anlaşmayı benim istediğimden çok daha fazla istiyorlar. Sanırım bunu diğer yoldan da yapabilirdik ama daha uzun sürerdi. Bildiğiniz gibi yakın zamanda çok ağır darbe aldılar. Ben işleri bu şekilde yapmak zorunda kalmayı sevmiyorum lakin bunun gerekli olduğunu düşündüm" şeklinde cevap verdi.
"HERKES ANLAŞMAYI ONAYLADI"
Trump, "Bu, ABD için de Orta Doğu için de harika bir anlaşma. Nihayetinde İran için de harika olacağını düşünüyorum çünkü ülkelerini yeniden inşa edebilecekler. Bunun gerçekten bir rejim değişikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık aramızda olmayan insanlara kıyasla bunların çok daha makul insanlar olduğunu görüyorum. İlk liderler grubunu etkisiz hale getirdik. İkinci liderler grubu farklı bir grup ve farklı bir seviye. Bunların tamamı anlaşmayı onayladı. Herkes anlaşmayı onayladı. Şimdi bunu sonuçlandıracağız ve umarım tamamlanmış olacak. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
"HERKES BUNUN OLMASINI İSTİYOR VE BU NEDENLE OLACAK"
Kendisi için anlaşmada en önemli bölümün "İran hiçbir şekilde, hiçbir biçimde nükleer silaha sahip olmayacak ve satın almayacak" ifadesi olduğun söyleyen Trump, "Bunun herhangi bir nedenle gerçekleşmemesini hayal bile edemiyorum. Onlar da benim kadar imzalamak istiyor. Hatta daha fazla istiyorlar diyebilirim. Çok daha fazla" dedi.
Trump, "Ayrıca onlar üzerinde büyük nüfuza sahip birçok ülke tarafından da kabul edildi. Herkes bunun olmasını istiyor ve bu nedenle olacak" şeklinde konuştu.
Dün İran’ın ABD’yi oyalıyor olabileceğini söylerken bugün diplomasi arayışında samimi olduklarına niçin inandığı sorusuna Trump, "Başlangıçta belli bir istek düzeyi vardı. Ve son üç gündür onları çok sert vuruyorduk. Bu gece daha da sert vuracağımızı biliyorlardı. Ne yapacağımızı net olarak söyledik. Ayrıntılı bir şekilde açıkladık çünkü donanmaları, hava kuvvetleri, herhangi bir tespit sistemleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu yüzden onlara ne yapacağımızı net olarak söyleyebildik ve buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yoktu" cevabını verdi.
Trump, "Bir anlaşma yapacaklar. Ve bunun harika bir anlaşma olacağını söylemek isterim. Neden harika biliyor musunuz? Çünkü asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunun nispeten hızlı olmasını umuyoruz ama boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak. İmza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir. Bunun oldukça hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz" dedi.
"ASLINDA BOĞAZLAR AYLARDIR AÇIKTI"
ABD Başkanı Trump, "Aslında boğazlar aylardır açıktı. Sadece bunu siz bilmiyordunuz. Amerikalı muhabirler bunu öğrenemedi. Dün birçok gemiyi geçirdiğimizi açıkladım ve kimsenin haberi yoktu" dedi. Trump, "Çok sayıda gemi geçirdik ve yüz milyonlarca varil petrol taşındı. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Eğer bu anlaşmayı imzalarsak artık resmi olarak da öyle olacak" şeklinde konuştu.
ABD’nin Venezuela ile yaptığı savaşın maliyetini petrol ticaretiyle kat kat çıkardığını ifade eden Trump, İran konusunda da böyle bir durum olacağını ifade etti. Trump, "En son ne zaman harcadığımız parayı kat kat geri kazandığımızı duydunuz? Savaşlara giriyoruz, orayı yerle bir ediyoruz ve sonra eve dönüyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Fakat Venezuela olağanüstüydü. Bu da olağanüstü" dedi.
"YAKIT FİYATLARININ DA DÖRT YA DA BEŞ AY ÖNCESİNE GÖRE DAHA DÜŞÜK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Amerikalı çiftçilerin gübre fiyatları nedeniyle zorluk yaşadığı ve bir federal yardım üzerinde düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Aslında şu anda bunu değerlendiriyorum" cevabını verdi. Trump, "Evet, çiftçilerin gübre konusunda sorunu var. Ama bunların hepsi artık düşecek. Yakıt fiyatlarının da dört ya da beş ay öncesine göre daha düşük olacağını düşünüyorum" dedi.
Bu yaşananları İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermemek için katlanılması gereken sıkıntılar olarak nitelendiren Trump, "Gerçek bir kargaşa görmek isterseniz, ölüm ve yıkım görmek isterseniz o zaman İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin verin. Ama gübre meselesi nedeniyle bir tür yardım sağlamayı değerlendiriyorum. Bu iş biter bitmez, gübre fiyatları ciddi şekilde düşecek" dedi.
TAHRAN’DAN TRUMP’A YALANLAMA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmaya ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Bekayi, Trump’ın iddiasının aksine anlaşma konusunda henüz nihai sonuca ulaşılmadığını belirterek, ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.
İran devlet televizyonuna göre Bekayi, Katar ve Pakistan’ın ABD ile yürütülen diplomatik süreçte aktif rol oynadığını ifade etti.
Müzakerelerde gündeme gelen anlaşma metninin büyük bölümünün tamamlandığını belirten Bekayi, ancak ABD’nin sürekli tutum değiştirmesi nedeniyle sürecin sonuçlanmadığını kaydetti.
Bekayi, Trump’ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.
İranlı Sözcü, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.
ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN'LA ANLAŞMANIN "BİRKAÇ GÜN İÇİNDE" TAMAMLANACAĞINI SÖYLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi.
ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuştu.
Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek "Nükleer silaha sahip olmayacaklar, bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler." değerlendirmesini yaptı.
TRUMP: İRAN'A SALDIRILARI İPTAL ETTİM
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan saldırı ve bombardımanların iptal edildiğini açıkladı. Trump, kararın İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınması ve onaylanmasının ardından alındığını belirtti.
GÖRÜŞMELER EN ÜST DÜZEYE TAŞINDI
Trump, yaptığı açıklamada İran’la yürütülen temasların kritik aşamaya geldiğini belirterek, görüşmelerin İran liderliği tarafından en üst düzeyde onaylandığını ifade etti.
Bu gelişme üzerine ABD Başkanı olarak İran’a yapılması planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettiğini duyuran Trump, sürecin diplomatik zeminde ilerlediği mesajını verdi.
TÜRKİYE’NİN DE ARALARINDA OLDUĞU ÜLKELER ONAYLADI
Trump, görüşmelerin ve nihai noktaların hem konsept hem de detaylar açısından ilgili tüm taraflarca onaylandığını belirtti.
Açıklamada, ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu ülkelerin sürece onay verdiği ifade edildi.
DENİZ ABLUKASI SÜRECEK
Trump, saldırıların iptal edilmesine rağmen deniz ablukasının işlem sonuçlanana kadar tam yetkiyle ve yürürlükte kalacağını bildirdi.
ABD Başkanı, imza töreninin zamanı ve yerinin kısa süre içinde duyurulacağını açıkladı.
İRAN’DAN ABD’YE SERT UYARI: FARKLI BİR İRAN GÖRECEKSİNİZ
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yeni saldırılar düzenlenebileceğine ilişkin açıklamasının ardından Tahran’dan peş peşe uyarılar geldi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetimine mesaj gönderdi.
Galibaf, “Yanlış stratejiler ve fevri kararlar, tüm dengeleri daha kötüye sıfırlar, enerji altyapısını ve piyasaları altüst eder ve yıllarca içinde kalacağınız sonsuz bir bataklığa yol açar. Farklı bir İran göreceksiniz” dedi.
DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN PETROL VE GAZ UYARISI
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada da ABD’nin yeni bir saldırı gerçekleştirmesi halinde önceki saldırılardan daha sert bir karşılık alacağı belirtildi.
Açıklamada, ABD’nin İran’ın petrol altyapısına yönelik son tehditlerine dikkat çekilerek, “Petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz” ifadeleri kullanıldı.
ENERJİ PİYASALARINA MESAJ
Tahran yönetiminden gelen açıklamalarda, olası yeni bir saldırının yalnızca bölgesel dengeleri değil, enerji altyapısını ve küresel piyasaları da etkileyebileceği mesajı öne çıktı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN SON 2 GÜNDE YALNIZCA 2 GEMİ GEÇTİ
Küresel ticaretin stratejik geçit noktası Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari gemi geçti.
ABD/İsrail-İran Savaşı'nda gerilim yeniden artarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini bildirdi. Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunuldu.
AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 Haziran'da 353 bin varil petrol ürünü yüklü Well Sail isimli petrol tankeri İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Hürmüz Boğazı'nı geçti.
Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Boğaz'ın "yeniden kapatıldığını" duyurmadan önce ise Pakistan'dan Irak'a hareket eden Lucky Chem isimli petrol tankeri boş şekilde Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi. Tanker, Hürmüz Boğazı'nda İran kara sularının kullanıldığı "İran rotasından" Boğaz'ı geçti.
Böylece Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari geminin geçtiği görülürken, bu geçitteki günlük ticari gemi trafiği yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son olarak 7 Mayıs'ta Boğaz'dan bir gemi geçmişti.
Hürmüz Boğazı'ndan 9 Haziran'da ise 5'i yüklü olmak üzere toplam 6 ticari gemi geçmişti.
Boğaz'daki gemi trafiği savaş öncesi seviyelere göre yüzde 90'ın üzerinde düşük seyretmeye devam ediyor. Küresel ticaret için stratejik konumda bulunan Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde günlük ortalama 130 gemi geçiyordu.
UMMAN KÖRFEZİ'NDE PETROL TANKERİNE SALDIRI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 10 Haziran'da Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini füzeyle etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal ederek "İran petrolü taşımaya çalışan" Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" tankerinin dün füzeyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Tanker mürettebatının "ABD güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması" üzerine, bir ABD uçağının "tankerin makine dairesine iki Hellfire tipi füze" attığı belirtilen açıklamada "Amerikan kuvvetlerinin bu hafta etkisiz hale getirdiği üçüncü ticari gemi oldu." denildi.
Hafta içinde bölgedeki ABD uçaklarının Palau bayraklı "M/T Marivex" ve "M/T Settebello" tankerlerini etkisiz hale getirdiği hatırlatılan açıklamada "Marivex, İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal etmişti ve Settebello ise İran petrolü taşımaya çalışmıştı." ifadeleri kullanıldı.
ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 9 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 135 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.
"MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü
Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti.
The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.
"BU GECE ÇOK SERT VURACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece çok sert vuracaklarını belirtti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri BU GECE, (Donanması, Hava Kuvvetleri, Radarları, Uçaksavarları ve diğer tüm Savunma unsurları, saldırı kapasitesinin büyük bir kısmıyla birlikte YOK OLMUŞ olan!) İran'ı ÇOK SERT VURACAK. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz; hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika bir şekilde işleyen Venezuela modelinde olduğu gibi, onların da tüm Petrol ve Gaz Piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP"
İRAN HÜRMÜZ'Ü KAPATTI
Hürmüz Boğazı, yeni bir duyuruya kadar kapatıldı.
Fars Körfezi Su Yolu Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Bölgede ABD işgalci güçlerinin yarattığı gerilimler ve İran silahlı kuvvetlerinin dün gece yaptığı duyuru nedeniyle, yeni bir bilgiye kadar Hürmüz Boğazı kapalı olacaktır. Geçiş izni alan başvuru sahiplerinden sabırlı olmaları ve PGSA'nın sonraki talimatlarını beklemeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.
İRAN: "HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞILIK VERECEĞİZ"
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ülkeye yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vereceklerini söyledi.
Fars Haber Ajansı, Abdullahi'nin Haziran 2025'te İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş nedeniyle yaptığı yazılı açıklamayı yayımladı.
Abdullahi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve 12 gün süren savaşta silahlı kuvvetler personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek övgüyle söz etti.
ABD'nin İran'a son saldırılarına ilişkin ise Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı Kuvvetler, tam hazırlık, yüksek teyakkuz ve güçlü istihbarat kapasitesiyle, ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide etkili, acı verici ve pişmanlık doğuracak operasyonlarla kesin şekilde karşılık verecektir."
Abdullahi ayrıca yaklaşık 100 gündür meydanlarda destek gösterileri düzenleyen İranlılara da teşekkür etti.
"ABD SALDIRILARINDA TAHRAN'DA 3 KİŞİ YARALANDI"
Öte yandan Tahran Acil Servis Başkanı Muhammed İsmail Tevekküli, ABD'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da 3 kişinin yaralandığını söyledi.
CENTCOM: OPERASYON BİTTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran’da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.
GECE BOYU MİSİLLEME
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Trump, iki pilotun sağ kurtulduğunu belirtirken "İran helikopterimizi düşürdü, onlara yanıt vermek zorundayız" dedi. Açıklamadan saatler sonra ABD, İran'ı vurdu. Karşılıklı hamleler sürerken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
İran her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirtirken İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.