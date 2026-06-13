Ahmed Şara'dan net açıklama: "Lübnan'a müdahale iddiaları asılsızdır"

Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin yerinden edilmiş Suriyelinin bulunduğu ve bunun iki ülke için insani ve ekonomik yük oluşturduğu belirtildi.

Şara, Lübnan tarafında Suriye'nin müdahalelerine ilişkin olumsuz hatıralar, Suriye tarafında ise Hizbullah'ın faaliyetlerinden kaynaklanan rahatsızlıklar olduğunu söyledi.

Suriye ile Lübnan arasındaki sınırların belirlenmesi meselesinin mevcut şartlarda ertelendiği ve daha öncelikli meselelerin bulunduğu ifade edildi.

Şara, Suriye'nin savaşın durdurulmasını, devlet kurumlarının güçlendirilmesini ve Lübnan ile ekonomik entegrasyonun artırılmasını savunduğunu belirtti.

Toplantıda özellikle Batı merkezli medyanın ve bölgesel bazı çevrelerin yaymaya çalıştığı " Suriye, Lübnan'ın iç işlerine müdahale edecek" yönündeki söylentilere doğrudan yanıt veren Cumhurbaşkanı Şara, Şam'ın resmi politikasını net bir dille ortaya koydu.

Orta Doğu'daki kritik bu süreçte, Şam yönetiminden komşu Lübnan ile ilişkilere dair ilk ağızdan net mesajlar geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam kırsalında bölgenin önde gelen kanaat önderleri ve ileri gelen isimleriyle bir araya gelerek hem ülke içindeki son durumu hem de bölgesel güvenlik politikalarını masaya yatırdı.

Ahmed Şara, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ülkesi olarak her zaman savaşın sona erdirilmesini, devlet kurumlarının güçlendirilmesini ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini savunduklarını söyledi.

Lübnan Başakanı Nevvaf Selam ve Şara.

"SÖYLENTİLER DOĞRU DEĞİL TUTUMUMUZ AÇIKTIR"

Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki iddialara da değinen Şara, "Hala Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceğine dair çeşitli söylentiler ortaya atılıyor. Ancak bunlar doğru değildir." dedi.

Şara, Suriye'nin tutumunun açık olduğunu belirterek, "Biz her zaman savaşın durdurulmasını, devlet kurumlarının güçlendirilmesini, ekonomik entegrasyonun artırılmasını ve Lübnan'daki durumun mümkün olduğunca sakinleştirilmesini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile ilişkiler konusuna değinen Şara, Lübnan'ın savaş ve çeşitli krizler nedeniyle hassas bir süreçten geçtiğini, bu durumun hem Lübnan'ı hem de Suriye'yi etkilediğini ifade etti.

SINIR TARTIŞMALARI NEDEN ERTELENDİ?

Suriye ile Lübnan arasındaki sınırların belirlenmesi meselesinin uzun yıllardır çözülemeyen karmaşık bir dosya olduğunu belirten Şara, Lübnanlı yetkililerin konuyu birçok kez gündeme getirdiğini ancak mevcut şartlarda daha öncelikli meselelerin bulunduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında geçmişten kaynaklanan sorunların bulunduğunu kaydeden Şara, Lübnan tarafında Suriye'nin müdahalelerine ilişkin olumsuz hatıralar bulunduğunu, Suriye tarafında ise Hizbullah'ın ülkedeki faaliyetlerinden kaynaklanan rahatsızlıkların olduğunu söyledi.

Bu nedenle sınırların çizilmesi konusundaki görüşmelerin şimdilik ertelendiğini belirten Şara, Şebaa Çiftlikleri meselesi başta olmak üzere sınır dosyasında çözüm bekleyen çok sayıda teknik ve siyasi sorun bulunduğunu ifade etti.

Sınırların belirlenmesi sürecinin yeni anlaşmazlıklara yol açmaması gerektiğini vurgulayan Şara, mevcut dönemde önceliğin Lübnan'ın istikrarına katkı sağlayacak ekonomik işbirliği ve kalkınma projeleri olması gerektiğine işaret etti.

Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin yerinden edilen Suriyelinin bulunduğunu hatırlatan Şara, bunun iki ülke açısından önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu belirtti.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya