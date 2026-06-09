ABD’den Çinli devlere darbe! Alibaba, BYD ve Baidu Pekin’in askeri kapasitesine katkı sağladıkları gerekçesiyle kara listede
ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve ticaret gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Pentagon, Alibaba, Baidu, BYD ve Nio’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda Çinli şirketi, Pekin’in askeri kapasitesine katkı sağladıkları gerekçesiyle kara listeye ekledi. Karara Çin ve şirketlerden peş peşe tepkiler geldi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Savunma Bakanlığı, Çin askeri şirketleri listesini güncelleyerek şirket sayısını 188'e yükseltti.
- Kara listeye Alibaba, Baidu, BYD, Nio, WuXi AppTec, RoboSense ve Unitree dahil edildi.
- Alibaba, WuXi AppTec ve Baidu karara itiraz ederek yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.
- Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Çinli şirketlere karşı ayrımcı listeler oluşturduğunu savunarak tepki gösterdi.
- CNOOC China Ltd ve CNOOC International Trading listeden çıkarılırken, China BlueChemical Limited listeye eklendi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), her yıl güncellediği "Çin askeri şirketleri" listesini genişletti. Güncelleme kapsamında Çin'in önde gelen teknoloji, otomotiv ve biyoteknoloji şirketlerinden bazıları kara listeye alınırken, listede yer alan şirket sayısı 188'e yükseldi.
Kara listeye eklenen şirketler arasında Türkiye'de Trendyol'un ana hissedarı olan Çinli e-ticaret devi Alibaba, internet arama motoru Baidu, elektrikli araç üreticileri BYD ve Nio yer aldı.
Bunun yanı sıra biyoteknoloji firması WuXi AppTec, robotik şirketleri RoboSense Technology ve Unitree de listeye dahil edildi.
ŞİRKETLERDEN PEŞ PEŞE İTİRAZ
Kara liste kararına şirketlerden sert tepki geldi.
Alibaba yaptığı açıklamada, "Alibaba bir Çin askeri şirketi değildir ve herhangi bir askeri-sivil entegrasyon stratejisinin parçası değildir. Şirketimizi yanlış tanıtma girişimlerine karşı mevcut tüm yasal yolları kullanacağız" ifadelerini kullandı.
WuXi AppTec ise kararın hatalı olduğunu savunarak sınıflandırmaya itiraz edeceğini ve düzeltme için gerekli adımları atacağını açıkladı.
Baidu da suçlamaları reddederek, "Baidu'nun bir askeri şirket olduğu iddiası tamamen temelsizdir. Şirketin listeden çıkarılması için elimizdeki tüm seçenekleri kullanmaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
BYD, ChangXin Bellek Teknolojileri (CXMT), Yangtze Bellek Teknolojileri (YMTC), RoboSense, Unitree, BOE Teknoloji, Tianma Mikroelektronik ve TP-Link Teknoloji ise karara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ
Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Çinli şirketleri hedef alan ayrımcı listeler oluşturduğunu savunarak karara tepki gösterdi.
Açıklamada, Çinli firmaların faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uyduğu belirtilirken, "ABD yanlış uygulamalarına son vermeli ve Çinli şirketler için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir ortam oluşturmalıdır" denildi.
BAZI ŞİRKETLER LİSTEDEN ÇIKARILDI
Güncelleme kapsamında Çin'in devlet kontrolündeki enerji devi CNOOC bünyesindeki CNOOC China Ltd ve CNOOC International Trading listeden çıkarıldı. Ancak şirketin iştiraki China BlueChemical Limited kara listeye eklendi.
Pentagon dosyasında, CNOOC'un doğrudan Çin hükümetinin kontrolü altında bulunduğu değerlendirmesine de yer verildi.
ABD'DEN "UYARI" MESAJI
Pentagon, listede yer alan şirketlerin ABD yasaları kapsamında "Çin askeri şirketi" olarak tanımlanmaya uygun görüldüğünü ve ABD'de faaliyet gösterdiklerini belirtti. Şirketlerin talep etmeleri halinde listeden çıkarılmak için başvuruda bulunabilecekleri de ifade edildi.
ABD Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar ise güncellenen listenin Amerikan şirketleri ve kamuoyu için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, "Bu Çinli şirketler, ulusal çıkarlarımıza karşı Çin ordusuyla birlikte çalışıyor" dedi.