ABD’den Çinli devlere darbe! Alibaba, BYD ve Baidu Pekin’in askeri kapasitesine katkı sağladıkları gerekçesiyle kara listede

Alibaba, WuXi AppTec ve Baidu karara itiraz ederek yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Bunun yanı sıra biyoteknoloji firması WuXi AppTec, robotik şirketleri RoboSense Technology ve Unitree de listeye dahil edildi.

Kara listeye eklenen şirketler arasında Türkiye'de Trendyol'un ana hissedarı olan Çinli e-ticaret devi Alibaba, internet arama motoru Baidu, elektrikli araç üreticileri BYD ve Nio yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), her yıl güncellediği "Çin askeri şirketleri" listesini genişletti. Güncelleme kapsamında Çin'in önde gelen teknoloji, otomotiv ve biyoteknoloji şirketlerinden bazıları kara listeye alınırken, listede yer alan şirket sayısı 188'e yükseldi.

Pentagon, Alibaba, Baidu, BYD ve Nio’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda Çinli şirketi kara listeye aldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

ŞİRKETLERDEN PEŞ PEŞE İTİRAZ

Kara liste kararına şirketlerden sert tepki geldi.

Alibaba yaptığı açıklamada, "Alibaba bir Çin askeri şirketi değildir ve herhangi bir askeri-sivil entegrasyon stratejisinin parçası değildir. Şirketimizi yanlış tanıtma girişimlerine karşı mevcut tüm yasal yolları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

WuXi AppTec ise kararın hatalı olduğunu savunarak sınıflandırmaya itiraz edeceğini ve düzeltme için gerekli adımları atacağını açıkladı.

Baidu da suçlamaları reddederek, "Baidu'nun bir askeri şirket olduğu iddiası tamamen temelsizdir. Şirketin listeden çıkarılması için elimizdeki tüm seçenekleri kullanmaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

BYD, ChangXin Bellek Teknolojileri (CXMT), Yangtze Bellek Teknolojileri (YMTC), RoboSense, Unitree, BOE Teknoloji, Tianma Mikroelektronik ve TP-Link Teknoloji ise karara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.