Yeniden canlandırılan savunma konseyi hedefleri seçen ve saldırıları yönlendiren bir savaş odası gibi işlev görüyor.

İngiliz The Economist, İran'da artık hem devleti hem de savaşı 190.000 kişilik İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun yönettiğini yazdı.

ABD-İsrail koalisyonu İran'a saldırmaya, İran ise İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine füze ateşlemeye devam ediyor. 28 Şubat'ta saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in hiçbir görüntü vermemesi ile ABD ve İsrail öldüğünü iddia etmeye başladı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani de dahil olmak üzere çok sayıda İranlı üst düzey danışman ve komutan saldırılarda hayatını kaybederken İran'ın karar alma mekanizmasının değiştiği iddia ediliyor.