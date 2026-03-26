ABD-İsrail koalisyonu İran'a saldırmaya, İran ise İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine füze ateşlemeye devam ediyor. 28 Şubat'ta saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in hiçbir görüntü vermemesi ile ABD ve İsrail öldüğünü iddia etmeye başladı.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani de dahil olmak üzere çok sayıda İranlı üst düzey danışman ve komutan saldırılarda hayatını kaybederken İran'ın karar alma mekanizmasının değiştiği iddia ediliyor.
İRAN'I DEVRİM MUHAFIZLARI MI YÖNETİYOR?
İngiliz The Economist, İran'da artık hem devleti hem de savaşı Devrim Muhafızları'nın yönettiğini yazdı. Larijani gibi üst düzey isimlerin hayatını kaybetmesiyle onların yerini merkezi olmayan kurumlar ağının aldığını öne süren The Economist, "Bu yapının merkezinde ise İran İslam Cumhuriyeti'nin 190.000 kişilik paramiliter gücü olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) bulunur ve görünüşe göre artık hem devleti hem de savaşı yönetmektedir." ifadelerini kullandı.
"İLAHİ GÜÇTEN SERT GÜCE"
İran yönetimine yakın kişilerin Tahran'da sistemin dini yönetimden Mısır veya Pakistan'dakine benzer bir askeri cunta yapısına dönüştüğünü söylediğini belirten The Economist, "Bir kaynak 'ilahi güçten sert güce geçtik' diyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail yeni dini lider Mücteba Hamaney'in ölü ya da komada olduğunu iddia ediyor. İran ise iddiaları kesinlikle reddediyor.
The Economist ise pratikte yetkinin Devrim Muhafızlarına geçtiğini öne sürerken "Askeri figürlerin hakimiyetindeki Ulusal Güvenlik Konseyi genel stratejiyi belirliyor." dedi.
TAHRAN'IN SAVAŞ ODASI
24 Mart'ta eski felsefe profesörü Larijani'nin yerine Devrim Muhafızları bürokratı Muhammed Zülkadir'i getirdi. Diğer üyeler arasında, Devrim Muhafızları saflarında yükselen güçlü parlamento başkanı Muhammed Bagher Galibaf ve bir dizi Devrim Muhafızları generali bulunuyor. Yeniden canlandırılan savunma konseyi, hedefleri seçen ve saldırıları yönlendiren bir savaş odası gibi işlev görüyor.
Üyeleri anonim, ancak sığınaklarda saklanan eski veya görevdeki Devrim Muhafızları generalleri oldukları düşünülüyor. Operasyonel kontrol, Devrim Muhafızları'nın savaş alanı karargahı olan Hatem el-Enbiya'da bulunuyor. İran gözlemcileri, bu birliğin İran'ın en gelişmiş ve en uzun menzilli füzeleri üzerinde sıkı bir kontrole sahip olduğuna inanıyor.