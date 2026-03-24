ABD'nin Texas eyaleti Port Arthur kentinde Valero Energy şirketine ait petrol rafinerisinde patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, Valero Energy şirketine ait rafineride patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Petrol rafinerisinde patlama

Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

PATLAMANIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL



Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

RAFİNERİDE KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?



Sosyal medyada paylaşılan videolarda rafineriden yoğun duman yükseldiği görülüyor. Valero Energy şirketinin internet sitesindeki bilgiye göre, rafineride yaklaşık 770 çalışan bulunuyor ve günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleyebiliyor.