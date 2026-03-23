NETANYAHU-TRUMP HATTINDA GÖRÜŞME: SAVAŞ VE ANLAŞMA MASADA

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, sahadaki askeri gelişmeler ve olası bir anlaşma sürecinin ele alındığını açıkladı.

Katil Netanyahu, yaptığı açıklamada, Trump’ın İsrail ve ABD ordularının elde ettiği askeri başarıların, savaşın hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak bir anlaşma için önemli bir fırsat oluşturduğunu değerlendirdiğini aktardı.

İRAN VE LÜBNAN’A SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail’in operasyonlarına devam ettiğini belirten Netanyahu, İran ve Lübnan’daki hedeflere yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etti. Füze ve nükleer programların sistemli şekilde etkisiz hale getirildiğini savunan Netanyahu, Hizbullah’a karşı da operasyonların devam ettiğini kaydetti.

“NÜKLEER BİLİM İNSANLARI HEDEF ALINDI”

Netanyahu, son günlerde iki nükleer bilim insanının daha öldürüldüğünü öne sürerek, operasyonların kesintisiz sürdüğünü söyledi.

“HAYATİ ÇIKARLAR KORUNACAK”

Katil İsrail Başbakanı, olası bir anlaşma sürecine ilişkin ise ülkesinin temel çıkarlarının korunacağını vurgulayarak, “Yapılacak her türlü anlaşmada hayati çıkarlarımızı mutlaka koruyacağız” ifadelerini kullandı.