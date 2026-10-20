Tesla'nın uçan otomobili havalandı, hisseleri çakıldı! Elon Musk'ın şirketinde yüzde 18'lik kayıp
ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yeni Roadster modeliyle teknoloji dünyasında ses getirirken borsada irtifa kaybediyor. Elon Musk'ın havalanabilen ve 1 saniyeden kısa sürede yaklaşık 97 kilometre hıza ulaşabilen otomobili tanıtmasının ardından gözler şirketin finansal performansına çevrildi. Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybederken, kredi risk primi Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şirketin geleceği açısından kritik önem taşıyan üçüncü çeyrek bilançosu ise çarşamba günü açıklanacak.
Elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketlerinden Tesla, teknolojide gaza basarken borsada frene takıldı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın yönettiği şirket, geçen hafta tanıttığı yeni Roadster modeliyle otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Havalanabilen, havada takla atabilen ve 1 saniyeden kısa sürede yaklaşık 97 kilometre hıza ulaşabilen otomobil teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Ancak Tesla'nın gökyüzüne uzanan hedefleri hisselerine aynı ölçüde yansımadı. Yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybeden şirketin kredi risk primi de son üç yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.
UÇAN OTOMOBİLİ TANITTI
Tesla, geçen hafta düzenlediği organizasyonda iki kişilik spor otomobili Roadster'ın yeni modelini tanıttı.
Yeni modelde hem havada ilerlemek hem de yerde yüksek hızla ivmelenmek amacıyla 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanıldı.
Aracın altındaki emiş gücü sayesinde dik bir rampayı tırmandığı ve baş aşağı asılı kalabildiği görüldü.
Ardından rampadan fırlayarak havada takla atan otomobil, basınç sistemiyle yere iniş yaptı. Gösteride Roadster'ın yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atladığı da gösterildi.
1 SANİYEDEN KISA SÜREDE 97 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI
Tanıtımın en çok konuşulan bölümlerinden biri de otomobilin hızlanma performansı oldu.
İçinde sürücü bulunmayan aracın 1 saniyeden kısa sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.
Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, gösterinin yapay zekâyla oluşturulmadığını kanıtlamak için seyircilerin etkinliğe katılmasını istediklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." Musk, yeni Roadster'ın 2028 yılında üretime geçmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Ancak otomobilin her pazarda yasal olarak kabul edilmeyebileceğine de dikkat çekti.
OTOMOBİL HAVALANDI, HİSSELER İRTİFA KAYBETTİ
Tesla'nın teknoloji alanındaki iddialı adımlarına rağmen borsa performansı yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.
Şirketin hisseleri, yüksek değerleme endişeleri ve genel piyasa koşullarının etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde geriledi.
Eylül ayında yüzde 3,57 değer kaybeden Tesla hisseleri, geçen hafta da yaklaşık yüzde 7,3 düştü.
Böylece şirketin yeni teknolojilerine yönelik beklentilerle hisse performansı arasındaki ayrışma daha belirgin hale geldi.
ROBOTAKSİ VE YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI MERCEK ALTINDA
Analistler, Tesla'nın robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlarını artırdığını ancak bu alanlardan ne zaman ve ne ölçüde sürdürülebilir gelir elde edileceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtti.
Yüksek yatırım harcamalarının beklenen getirilerle desteklenememesi halinde hisse fiyatları üzerinde baskı oluşabileceğine işaret edildi.
Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle borçlanma maliyetlerinin artmasının da şirketin nakit akışına ilişkin endişeleri artırdığı ifade edildi.
Tesla'nın üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 486 bin 532 araç teslimatı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Şirketin araç üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.
GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK BİLANÇODA
Tesla'nın finansal görünümüne ilişkin belirsizliklerin ardından yatırımcılar, çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklanacak üçüncü çeyrek bilançosuna odaklandı.
Piyasaların gündeminde araç teslimatlarındaki artışın finansal sonuçlara ne ölçüde yansıdığı, robotik yatırımların gelir yaratma potansiyeli ve kârlılıktaki zayıflığın devam edip etmeyeceği bulunuyor.
Şirketin çeyreklik finansal büyüklüğüne ilişkin yaklaşık 28 milyar dolarlık beklenti öne çıkarken, hisse başına kârın 0,45 dolar olması tahmin ediliyor.
TEKNOLOJİDE YÜKSELİŞ, BORSADA SINAV
Yeni Roadster modeliyle otomotiv teknolojisinde iddialı bir gösteriye imza atan Tesla, yatırımcılar açısından kritik bir döneme girdi.
Araç teslimatlarında ve Avrupa satışlarında yaşanan artışa rağmen şirketin hisselerindeki düşüş, yüksek yatırım harcamaları ve gelecekteki kârlılığa ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini koruyor.
Çarşamba günü açıklanacak bilanço, Tesla'nın teknoloji alanındaki hedeflerini finansal performansa ne ölçüde dönüştürebildiğine ilişkin yeni veriler sunacak.