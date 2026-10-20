Havalanabilen, havada takla atabilen ve 1 saniyeden kısa sürede yaklaşık 97 kilometre hıza ulaşabilen otomobil teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Ancak Tesla'nın gökyüzüne uzanan hedefleri hisselerine aynı ölçüde yansımadı. Yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybeden şirketin kredi risk primi de son üç yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

Ardından rampadan fırlayarak havada takla atan otomobil, basınç sistemiyle yere iniş yaptı. Gösteride Roadster'ın yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atladığı da gösterildi.

Aracın altındaki emiş gücü sayesinde dik bir rampayı tırmandığı ve baş aşağı asılı kalabildiği görüldü.

Yeni modelde hem havada ilerlemek hem de yerde yüksek hızla ivmelenmek amacıyla 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanıldı.

1 SANİYEDEN KISA SÜREDE 97 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Tanıtımın en çok konuşulan bölümlerinden biri de otomobilin hızlanma performansı oldu.

İçinde sürücü bulunmayan aracın 1 saniyeden kısa sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, gösterinin yapay zekâyla oluşturulmadığını kanıtlamak için seyircilerin etkinliğe katılmasını istediklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." Musk, yeni Roadster'ın 2028 yılında üretime geçmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Ancak otomobilin her pazarda yasal olarak kabul edilmeyebileceğine de dikkat çekti.