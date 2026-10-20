Polonya'da 250 kg'lık bomba alarmı! 3 bin kişiye tahliye
Polonya’nın Wroclaw kentindeki bir inşaat alanında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık patlamamış uçak bombası bulundu. Polis güvenlik önlemlerini artırırken, bomba imha çalışmaları nedeniyle bölgedeki yaklaşık 3 bin kişinin tahliyesine başlandı. Kentteki toplu taşıma ve demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanacağı bildirildi.
Polonya'nın Wroclaw şehrinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 250 kiloluk patlamamış bir mühimmatın ortaya çıkması üzerine, güvenlik amacıyla bölgedeki yaklaşık 3 bin vatandaşı tahliye etme çalışmaları başlatıldı.
İNŞAAT KAZISINDA PATLAMAMIŞ BOMBA BULUNDU
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Wroclaw kentindeki Kolejowa Caddesi'nde yer alan bir otel ve ofis kompleksinin inşaat alanında 15 Ekim'de toprak kazısı sırasında patlamamış mühimmat bulundu.
Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, söz konusu mühimmatın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık bir uçak bombası olduğu belirlendi.
3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR
Bu sabah bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin kişi tahliye ediliyor.
Bomba imha çalışmaları nedeniyle kentte toplu taşıma seferlerinde değişiklikler yapılırken demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanacak.
Wroclaw'da toprak kazısı çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış mühimmatlara oldukça sık rastlanıyor. Bu nedenle gerçekleştirilen son büyük çaplı tahliye, temmuz ayında Trzemeska Caddesi çevresinde yapılmıştı.