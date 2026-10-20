Polonya'nın Wroclaw şehrinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 250 kiloluk patlamamış bir mühimmatın ortaya çıkması üzerine, güvenlik amacıyla bölgedeki yaklaşık 3 bin vatandaşı tahliye etme çalışmaları başlatıldı.

İNŞAAT KAZISINDA PATLAMAMIŞ BOMBA BULUNDU

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Wroclaw kentindeki Kolejowa Caddesi'nde yer alan bir otel ve ofis kompleksinin inşaat alanında 15 Ekim'de toprak kazısı sırasında patlamamış mühimmat bulundu.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, söz konusu mühimmatın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık bir uçak bombası olduğu belirlendi.