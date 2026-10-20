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Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından soruşturma komisyonu kuruluyor

Fransa Ulusal Meclisinde siyasi partiler, 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde yaşanan yağma, yakma olayları ve güvenlik güçlerinin müdahalelerini incelemek üzere ortak bir soruşturma komisyonu kurulmasında uzlaştı. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı şiddet dolu gösterilerin ardından, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet hükümetten eylemcilerin taleplerini dikkate almasını istedi.

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Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından soruşturma komisyonu kuruluyor

Fransa Ulusal Meclisinde siyasi partiler, 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarına yönelik soruşturma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

Fransa. Fotoğraf: ReutersFransa. Fotoğraf: Reuters

KOMİSYON KURULUYOR

Yerel basında yer alan haberlerde, Ulusal Mecliste, hafta sonu yapılan Sarı Yelekliler eylemlerindeki yağma ve yakma olaylarının yanı sıra güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesinin de inceleneceği soruşturma komisyonu kurulacağı belirtildi.

Soruşturma komisyonu kurulması önerisi, eylemler sırasında kamu düzeninin sağlanamamasını eleştiren Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'ten gelirken, siyasi partiler de önerinin kabul edilmesinde uzlaştı.

Braun-Pivet ayrıca hükümetten eylemcilerin taleplerini dikkate almasını istedi.

Fransa. Fotoğraf: ReutersFransa. Fotoğraf: Reuters

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Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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