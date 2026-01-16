Deyr Hafir’de YPG’nin sivilleri kalkan yapma planı ifşa oldu

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'de tansiyon giderek artıyor. Sivillerin bölgeden tahliyesi büyük risk altında sürerken, A Haber ekibi terör mevzilerinin hemen yanı başından sahadaki gelişmeleri saniye saniye görüntüledi. Suriye ordusunun teröristlere tanıdığı sürenin dolmasına kısa süre kala, YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanma çabası ve bölgedeki son durum özel görüntülerle ortaya kondu.

Deyr Hafir’de çember daraldı

Deyr Hafir’de çember daraldı

CEPHEDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Harekatın en sıcak noktalarından birinde görev yapan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadaki durumu şu sözlerle aktardı:

"Deyr Hafir merkezine çok yakın bir noktaya kadar ulaştık. Hemen karşımızda terör mevzileri bulunuyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getiriyor; teröristler oradan sık sık saldırı girişiminde bulunmaya devam ediyor."

Geçgel, bölgede tansiyonun her geçen dakika yükseldiğini belirterek, teröristlerin keskin nişancı silahlarıyla hem sivil halkı hem de ordu birliklerini hedef aldığını ifade etti.