Deyr Hafir’de YPG’nin sivilleri kalkan yapma planı ifşa oldu
Terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’de tansiyon zirveye çıktı. Sivillerin tahliyesi büyük risk altında sürerken, A Haber ekibi terör mevzilerinin hemen yanı başından cepheden özel görüntüler paylaştı. Suriye ordusunun tanıdığı sürenin dolmasına kısa süre kala, yolların kapatılması, köprülerin yıkılması ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasına ilişkin detaylar sahadan aktarıldı.
Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'de tansiyon giderek artıyor. Sivillerin bölgeden tahliyesi büyük risk altında sürerken, A Haber ekibi terör mevzilerinin hemen yanı başından sahadaki gelişmeleri saniye saniye görüntüledi. Suriye ordusunun teröristlere tanıdığı sürenin dolmasına kısa süre kala, YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanma çabası ve bölgedeki son durum özel görüntülerle ortaya kondu.Deyr Hafir’de çember daraldı Deyr Hafir’de çember daraldı
CEPHEDEN ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Harekatın en sıcak noktalarından birinde görev yapan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadaki durumu şu sözlerle aktardı:
"Deyr Hafir merkezine çok yakın bir noktaya kadar ulaştık. Hemen karşımızda terör mevzileri bulunuyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getiriyor; teröristler oradan sık sık saldırı girişiminde bulunmaya devam ediyor."
Geçgel, bölgede tansiyonun her geçen dakika yükseldiğini belirterek, teröristlerin keskin nişancı silahlarıyla hem sivil halkı hem de ordu birliklerini hedef aldığını ifade etti.
YOLLAR KAPATILDI, SİVİLLER ARAZİLERE YÖNELDİ
Terör örgütünün sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için uyguladığı yöntemler de ortaya çıktı. YPG'nin ana yolları beton bariyerlerle kapattığını belirten Geçgel, sahadaki durumu şu sözlerle anlattı:
"YPG'li teröristler yolu kapattığı için siviller araziden gelmeye çalışıyor. Terör örgütü yolları beton bariyerlerle kapattığı için oradan sivillerin çıkışına izin vermeyip onları canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor."
Ayrıca sivillerin kaçış güzergâhında bulunan kritik bir köprünün de dün gece teröristler tarafından vurularak yıkıldığı bildirildi.
İNSANİ KORİDOR İÇİN KRİTİK SAATLER
Bölgede terör varlığına yönelik askeri hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı'ndan YPG/SDG saflarındaki tüm Suriyelilere yönelik çağrı yapıldı. Mehmet Geçgel, çağrıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı teröristlere son uyarısını yaptı. Saat 17.00 itibarıyla insani koridor kapanacak ve terör hedefleri yoğun bir şekilde ateş altına alınacak. Binlerce asker, ağır silahlar ve tüm donanım bu noktaya sevk edilmiş durumda."
TÜNELLER İŞGAL EDİLEN EVLER VE SU KAYNAKLARI
YPG'nin Deyr Hafir merkezindeki savunma hatları A Haber kameraları tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. Teröristlerin bölgedeki yapılanmasına dikkat çeken Geçgel, şu ifadeleri kullandı:
"Teröristlerin o noktada tüneller kazdığını biliyoruz. Birçok ev işgal edilmiş durumda ve sözde karargah olarak kullanılıyor. Su kaynaklarını işgal ederek sivilleri oraya hapsettiler. Şimdi ise kamufle olup sivillerin arasına karışmaya çalışıyorlar."
SİLAH BIRAKIP TESLİM OLANLAR VAR
SANA'da yer alan haberde, dün Halep'in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu duyuruldu.