Terör örgütü YPG/SDG’den Suriye askerlerine saldırı: Zamanlamaya dikkat! Washington'ın Suriye çelişkisi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG, Suriye'de, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir hattında Suriye ordusu askerlerine saldırı düzenledi. Suriye ordusundan iki askerin şehit düştüğü bildirildi.

YPG/SDG'DEN SURİYE ASKERLERİNE SALDIRI

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehit olan askerlerin Abbas Ammar Abbas ve Salih Abdul Munim Nasır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son günlerde SDG'nin Halep doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya yönelik roketli ve havanlı saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda hem Suriye ordusu mensupları hem de siviller arasında şehit ve yaralıların olduğu ifade edildi.