Terör örgütü YPG/SDG’den Suriye askerlerine saldırı: Zamanlamaya dikkat! Washington'ın Suriye çelişkisi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG, Suriye'de, Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir hattında Suriye ordusu askerlerine saldırı düzenledi. Suriye ordusundan iki askerin şehit düştüğü bildirildi.
YPG/SDG'DEN SURİYE ASKERLERİNE SALDIRI
Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehit olan askerlerin Abbas Ammar Abbas ve Salih Abdul Munim Nasır olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, son günlerde SDG'nin Halep doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya yönelik roketli ve havanlı saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda hem Suriye ordusu mensupları hem de siviller arasında şehit ve yaralıların olduğu ifade edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN HEMEN ÖNCE
SDG'nin Suriye'de artan saldırılarının Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden önce gelmesi dikkat çekti.
Başkan Erdoğan ile Trump'ın ana gündeminde Gazze ve Suriye var. ABD son dönemde Suriye konusunda çelişkili hamleleriyle dikkat çekiyor.
BEYAZ SARAY'IN SURİYE ÇELİŞKİSİ
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın aylardır birbiriyle çelişen açıklamaları bölgedeki gerilimi artırıyor.
Terörsüz Türkiye hamlesi kapsamında terör örgütü PKK silah bırakırken örgütün Suriye kolu YPG/SDG ise mutabakat yükümlülüklerini yerine getirmiyor.
Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya rağmen, elindeki petrol ve enerji sahalarını Şam'a devretmeyen YPG, çeşitli manevralarla entegre olmaktan da kaçınıyor. Bu süreçte Barrack ise çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
SDG/YPG'NİN ENTEGRASYONU MU ÖZERKLİK Mİ?
Mayıs ayında Suriye temsilciliğine atanan Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda SDG/YPG'nin entegrasyonuna ilişkin açıklamalar yapıyordu. Son dönemde ise Barrack'ın açıklamalarında çelişkiler dikkat çekmeye başladı. Barrack'ın SDG/YPG'nin entegrasyonu ve İsrail'in Suriye'ye yönelik tehdit ve saldırıları ile ilgili son açıklamalarındaki çelişki oldukça rahatsız edici.
Beyaz Saray'ın Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG konusundaki çelişkili politikası sürerken Washington'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack özellikle YPG/SDG konusunda çelişkili açıklamalar yaparken Barrack'ın ekibindeki üst düzey diplomatların aniden görevden alındığı bildirilmişti.