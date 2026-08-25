ABD uçağı Moskova’ya indi Kremlin bilmiyoruz dedi

ABD basını, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya gittiğini duyurdu. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan habere göre Ratcliffe, salı günü Rusya'nın başkentine ulaşarak Moskova yönetimiyle temaslarda bulunacak.

Ratcliffe'in ziyareti, CIA Başkanlığı görevine başlamasının ardından Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk seyahat olması açısından dikkat çekiyor. Ziyaret aynı zamanda, Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin ocak ayından bu yana Rusya'ya gerçekleştirdiği en üst düzey ziyaret olarak değerlendiriliyor.

MOSKOVA YOLCULUĞUNU ASKERİ UÇAKLA YAPTI

Ratcliffe, pazar günü Washington'dan ayrılarak ABD hükümetine ait bir uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya gitti.

CIA Başkanı'nın salı günü Riga'dan Moskova'ya geçişi ise ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştirildi. Ratcliffe'in Moskova'ya ulaşmasından önce ABD'ye ait Boeing C-17 Globemaster tipi askeri nakliye uçağının başkente gerçekleştirdiği uçuş da dikkat çekmişti.

Söz konusu uçuşun kamuoyunda gündem olmasının ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Uçak hakkında bilgimiz yok" denilmişti.

Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin ayrıntıları konusunda CIA'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Axios'un haberine göre kurum, konuya ilişkin yöneltilen birden fazla soruya yanıt vermedi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA SALDIRILARI DURDURMA TALEBİ

Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin öncesinde Washington ile Kiev arasında da dikkat çeken bir temas yaşandığı belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre ABD, Ukrayna'ya üst düzey bir heyetin Moskova'ya gideceğini bildirdi ve söz konusu heyet Rusya'dan ayrılana kadar saldırıların askıya alınmasını istedi.

TRUMP YÖNETİMİNİN RUSYA'YA EN ÜST DÜZEY TEMASLARINDAN BİRİ

Ratcliffe'in ziyareti, Trump yönetiminin Moskova ile yürüttüğü diplomatik temaslar açısından da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. CIA Başkanı'nın doğrudan Rus yetkililerle görüşmesi, Washington-Moskova hattında istihbarat ve güvenlik başlıklarının yanı sıra Ukrayna savaşının da gündeme gelebileceği değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Ancak ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in Moskova'daki görüşmelerinin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. CIA de ziyaretin gündemine dair resmi bir açıklama yapmadı.

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