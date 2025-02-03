ABD’de bir uçak faciası daha! Havalimanında kalkış yaparken alev aldı

ABD'de peş peşe meydana gelen uçak kazalarının ardından bir kez daha facianın eşiğinden döndü.

New York'taki LaGuardia Havalimanı'na doğru seyredecek olan uçağın kanadı aniden alev aldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HAVALİMANINDAN KALKARKEN ALEV ALDI

Houston'dan New York'a hareket etmek için hazırlanan United Airlines havayolu şirketine ait Airbus A320 uçağı George Bush Intercontinental Havalimanı'ndan kalkarken alev aldı.

New York'taki LaGuardia Havalimanı'na doğru seyredecek olan uçağın kanadı aniden alev aldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YOLCULAR KAYDIRAKLA İNDİRİLDİ

Uçağın motorunda sorun tespit edilirken 104 yolcu ve 5 mürettebat şişme kaydıraklarla uçaktan indirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

FOX 26 Houston'ın uçaktaki bir kişiden aldığı görüntüde, United Airlines uçağının kanadının yandığı görülüyor.

Uçuş görevlisinin yolculardan koltuklarında kalmalarını istediği fakat yolculardan birinin "Hayır, yanıyor!" dediği belirtildi.

New York'taki LaGuardia Havalimanı'na doğru seyredecek olan uçağın kanadı aniden alev aldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Airbus A319 tipi uçak New York'taki LaGuardia Havalimanı'na doğru uçuyordu.

Olay sırasında uçakta 104 yolcu ve beş mürettebat bulunuyordu.