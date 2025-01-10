ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili David Bass, Ankara temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği telekonferansla basın mensuplarına ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin "verimli ve yapıcı" geçtiğini belirten Bass, odak noktalarının "Suriye'deki geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi" olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, iki ülkenin atabileceği somut adımların ele alındığını söyledi.

Bass, Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik konusundaki endişelerini anladıklarını vurguladı. Ankara ile bu konularda yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Bass, iki ülkenin bölgesel istikrarı sağlama yönündeki ortak hassasiyetine dikkat çekti.

Basının "Suriye'deki PKK/YPG unsurlarının Suriye'den arındırılması konusunda iki ülke arasında bir uzlaşmaya varılıp varılmadığı" ile ilgili sorusuna da yanıt veren Bass, "(ABD Dışişleri) Bakan (Antony) Blinken'ın da belirttiği gibi Türkiye hükümeti ve diğer birçok hükümetle, Suriye'nin gelecekte yabancı terörist örgütler veya yabancı teröristler için güvenli bir liman olamayacağı ve olmaması gerektiği konusunda mutabıkız." ifadesini kullandı.