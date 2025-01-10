ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili David Bass, Ankara temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği telekonferansla basın mensuplarına ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmelerin "verimli ve yapıcı" geçtiğini belirten Bass, odak noktalarının "Suriye'deki geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi" olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, iki ülkenin atabileceği somut adımların ele alındığını söyledi.
Bass, Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik konusundaki endişelerini anladıklarını vurguladı. Ankara ile bu konularda yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Bass, iki ülkenin bölgesel istikrarı sağlama yönündeki ortak hassasiyetine dikkat çekti.
Basının "Suriye'deki PKK/YPG unsurlarının Suriye'den arındırılması konusunda iki ülke arasında bir uzlaşmaya varılıp varılmadığı" ile ilgili sorusuna da yanıt veren Bass, "(ABD Dışişleri) Bakan (Antony) Blinken'ın da belirttiği gibi Türkiye hükümeti ve diğer birçok hükümetle, Suriye'nin gelecekte yabancı terörist örgütler veya yabancı teröristler için güvenli bir liman olamayacağı ve olmaması gerektiği konusunda mutabıkız." ifadesini kullandı.
ABD'den yabancı teröristler Suriye'yi terk etsin çağrısı (Fotoğraf: AA)
SURİYE'DE YABANCI TERÖRİST İSTEMİYORUZ ÇIKIŞI
ABD'li diplomat, "Biz, Suriye'de bulunan herhangi bir yabancı teröristin ülkeyi terk etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kişilerin çoğunun, kendi hükümetleriyle birlikte yürütülen bir sürecin sonunda vatandaşlıklarına veya geldikleri ülkelere geri dönmeleri ve eylemlerinden dolayı adaletle yüzleşmeleri gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Bass, "yabancı teröristler" ifadesi ile tam olarak neyi kastettiğini belirtmezken bu ifadesinin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG için de geçerli olup olmadığı konusuna değinmedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass (Fotoğraf: AA)
ANKARA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
Bass, Suriye'deki geçiş sürecinin en önemli unsurlarından birinin "istikrar" olduğunu belirtti. Bu sürecin, "Türkiye için bir güvenlik tehdidi oluşturmayacak şekilde ilerlemesi gerektiğini" vurgulayan Bass, aynı zamanda Ankara ile iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti.
Bass, "Bu geçiş süreci ve yabancı teröristlerin ülkeden ayrılması konusunda birlikte çalışmamız son derece önemli. Bu sürecin Suriye'de daha fazla istikrarsızlığa neden olmamasını ve DEAŞ'ın yeniden terör faaliyetleri gerçekleştirmesine yönelik yeni fırsatlar yaratmamasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.