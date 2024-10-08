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Terör devleti İsrail'in hedefi yine siviller! Kamel Adwan Hastanesi için tahliye emri: Şifa Hastanesi ile aynı kaderi paylaşacak

Filistinlileri hem katledip hem de zorunlu göçe zorlayan işgalci İsrail, yine sivilleri hedef alacağını duyurdu. Katil ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "İşgalciler, kuzey Gazze sakinlerini yerlerinden etmek için sağlık sistemini hizmet dışı bırakmaya çalışıyor" dedi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:50 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 23:05
Terör devleti İsrail’in hedefi yine siviller! Kamel Adwan Hastanesi için tahliye emri: Şifa Hastanesi ile aynı kaderi paylaşacak

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi.

İsrail Kamel Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi (AA)İsrail Kamel Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi (AA)
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi. Hastane yönetimi, İsrail güçlerinin 24 saat içinde tüm hasta ve yaralıların hastaneden tamamen tahliye edilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Hastane yönetimi, İsrail ordusunun bir sağlık görevlisini tutukladığını ve prematüre bebeklerin tahliyesini engellediğini belirterek, "İşgalciler, kuzey Gazze sakinlerini yerlerinden etmek için sağlık sistemini hizmet dışı bırakmaya çalışıyor" dedi.

İsrail Kamel Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi (AA)İsrail Kamel Adwan Hastanesi için tahliye emri verdi (AA)

Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hossam Abu Safia, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, bana doğrudan açık bir tehditle ulaştı. Yarına kadar Kamal Adwan Hastanesi'ndeki tüm hastaların tahliye edilmesi ve sağlık personeli de dahil olmak üzere hastanenin boşaltılması gerektiğini, aksi takdirde kendimizi tehlikeye atacağımızı söyledi. Bu açık bir tehdittir" dedi.

Safia, "Bunun, bölgedeki sağlık sistemini ortadan kaldırarak Gazze'nin kuzeyindeki halkımızı yerinden etmeye yönelik yeni bir plan olduğu açıktır. Dünyayı, bu korkunç kararı durdurmak için müdahale etmeye çağırıyoruz. Kalacağız ve bedeli ne olursa olsun tıbbi hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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