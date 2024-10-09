Brezilya sosyal medya platformu X’in yeniden erişime açılacağını duyurdu

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Brezilya Yüksek Mahkemesi, açılması için gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi. Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi. Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.