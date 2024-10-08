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ABD'li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu'ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?

ABD'li gazeteci Bob Woodward'dan şok iddia! ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalancılıkla itham ettiği ve birçok kez de Netanyahu'ya küfürlü sözler kullandığını iddia etti.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:37 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 21:33
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?

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ABD'li gazeteci Bob Woodward, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için küfür ettiği ve yalancılıkla itham ettiği yönünde iddialarda bulunuldu.

GÖRÜŞMELERİN PERDE ARKASINDA NELER VAR?

CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında, ABD Başkanı Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ilişkin bilgilere yer verdi.
Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile ABD Başbakanı Joe Biden (sağda) (takvim.com.tr | arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile ABD Başbakanı Joe Biden (sağda) (takvim.com.tr | arşiv)

"BİBİ BİR STRATEJİN YOK"

Nisan ayındaki bir telefon konuşmasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze konusundaki stratejisini sorduğu ve İsrail Başbakanı'nın ise Refah'a kara saldırısı düzenlemeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Bunun üzerine Biden'ın "Bibi (Netanyahu'nun lakabı) bir stratejin yok." ifadesini kullandığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile ABD Başbakanı Joe Biden (sağda) (takvim.com.tr | arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile ABD Başbakanı Joe Biden (sağda) (takvim.com.tr | arşiv)

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA HAKARET!

İsrail'in mayıs ayında Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Netanyahu'ya küfür ettiği kitapta yer aldı.

Ayrıca kitapta, Biden'ın sinkaflı kelimelerle Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" ifadelerini kullandığı da söylenildi.

Beyaz Saray (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Beyaz Saray (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

BEYAZ SARAY İDDİALARI YALANLAMIŞTI

ABD merkezli Politico dergisinde de benzer haberler çıkmış ancak Beyaz Saray bunu yalanlamıştı.

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