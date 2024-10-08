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ABD'li gazeteci Bob Woodward, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için küfür ettiği ve yalancılıkla itham ettiği yönünde iddialarda bulunuldu. GÖRÜŞMELERİN PERDE ARKASINDA NELER VAR? CNN'de yer alan habere göre, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın çıkacak olan "War" isimli kitabında, ABD Başkanı Biden ile Netanyahu arasında son aylardaki görüşmelere ilişkin bilgilere yer verdi.

Kitapta, Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkinin bu yılın bahar aylarında oldukça gerildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile ABD Başbakanı Joe Biden (sağda) (takvim.com.tr | arşiv) "BİBİ BİR STRATEJİN YOK" Nisan ayındaki bir telefon konuşmasında Biden'ın Netanyahu'ya Gazze konusundaki stratejisini sorduğu ve İsrail Başbakanı'nın ise Refah'a kara saldırısı düzenlemeleri gerektiğini söylediği aktarıldı. Bunun üzerine Biden'ın "Bibi (Netanyahu'nun lakabı) bir stratejin yok." ifadesini kullandığını ifade etti.