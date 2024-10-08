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İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut'u hem de Şam'ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

İsrail basını haftalardır öldüğünü iddia ederek manipülasyon yaptıkları Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ateşkes için Doha ile iletişime geçtiğini ve ayrıca, Hamas ile El Fetih’in Mısır’ın başkenti Kahire’de ateşkes görüşmeleri yaptığını iddia etti. El Kassam Tugayları’ndan dünyaya çağrı Hizbullah’tan ise İsrail’e açık tehdit geldi. Hizbullah’ın tehditlerinden dakikalar sonra İsrail’e Lübnan’dan füze yağdı. Öte yandan İsrail ordusu uyarıları sonrası işgal uçakları Beyrut'a bomba yağdırmak için havalanırken bir yandan da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlendi.. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:54 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 22:51
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail Lübnan'da suikastlara devam ediyor. İsrail Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'ni öldürdüğünü iddia etti. Hizbullah'tan ise Hüseyni ile ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesinin başladığını duyurdu.

    CANLI ANLATIM
    22:44 08 Ekim 2024
    HİZBULLAH'TAN MİSSİLEME

    Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

    Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.

    Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşiminde de bir askeri birliğin kamikaze dron saldırıları ile hedef alındığı kaydedildi.

    22:30 08 Ekim 2024
    GALLANT ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
    İsrail Savunma Bakanı Gallant, Washington'a gitmeme kararı aldı. 
    22:23 08 Ekim 2024
    BEYRUT VE ŞAM'A SALDIRI

    İşgalci İsrail ordusu aynı anda Beyrut ve Şam'ı hedef aldı.  A Haber, İsrail'in saldırı anını canlı canlı görüntüledi. 


     

     

     

     

    21:57 08 Ekim 2024
    İSRAİL ŞAM'I VURDU: 7 ÖLÜ
    İşgal ordusunun kanlı saldırılar düzenlediği yerlerden biri de Suriye'nin başkenti Şam oldu. İşgal ordusunun Şam'a düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 
    21:55 08 Ekim 2024
    "İSRAİL İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRDI" İDDİASI

    İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

    IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.

    21:33 08 Ekim 2024
    SON 24 SAATTE 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişinin öldüğünü,150 kişinin ise yaralandığı bildirdi.

     

    21:06 08 Ekim 2024
    BEYRUT'U VURACAĞIZ
    İşgalci İsrail Lübnan'da saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Katil ordusu tarafından yapılan açıklamada "Az sonra Beyrut'u vuracağız" denildi. .
    20:06 08 Ekim 2024
    SAFİYUDDİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDASI

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

    Netanyahu, yayımladığı İngilizce görüntülü mesajda, Lübnan halkına seslenerek, mevcut duruma ilişkin iddialarda bulundu.

    Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu savundu.

    Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra muhtemel halefi olarak gösterilen Safiyuddin'i de öldürdüklerini öne sürdü.

    Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı.

    18:05 08 Ekim 2024
    HİZBULLAH DUYURDU

    Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki El-Lebbune beldesine sızmaya çalışan İsrail güçlerini, püskürttüğünü duyurdu.

    Hizbullah'tan yapılan açıklamada, mensuplarının Labbune'ye sızmaya çalışan İsrail askerlerini tespit ettiği ve çıkan çatışmalar sonucunda, İsrail askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı, İsrail saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

    Öte yandan İsrail ordusunun resmi sitesinde yayınlanan güncel bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki son 24 saatteki çatışmalarda 48 İsrail askeri yaralandı.

     

    17:56 08 Ekim 2024
    İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

    İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi ile güney ve doğusundaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

    Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, Bekaa kentinin Batı Bekaa ilçesinde bir evi hedef aldı. Suhmur beldesindeki saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi.

    YIKILAN ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Haberde, Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu ile Emel Hareketine yakın İslami Mesaj Yardım Derneği'nin tamamen yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

    İsrail, başkentin güneyindeki Dahiye'nin Haret Hıreyk-Ruveys bölgesinde de şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda havalimanı ile Gubeyri Belediyesi arasındaki bir otopark hedef alındı.

    CENAZE TAŞINDIĞI ESNADA BOMBALADILAR

    Bu saldırıdan 15 dakika sonra Haret Hıreyk bölgesi bir kez daha hava saldırısının hedefi oldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesindeki Hiram Hastanesine yakın bölgeyi cenaze taşındığı esnada bombaladı.

    İsrail, güneydeki Nebatıye ilinin bazı kasabaları ile İklim et-Tuffah bölgesine de hava saldırıları gerçekleştirdi.

    İSRAİL SALDIRILARINDA 2083 KİŞİ ÖLDÜ

    Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

    Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

    Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

    YÜZBİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ 

    İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

    Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtildi.

    16:48 08 Ekim 2024
    DUBAİ'DEN İRAN'A TÜM UÇUŞLAR İPTAL

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, bugün İran'a planlanan tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

    Emirates'in bugünkü uçuş planlamasına göre, Dubai'den İran'a yönelik tüm uçuşlar iptal edildi.

    Emirates'in yolcularına gönderdiği bildirimde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası güncellemeler konusunda seyahat edenlerle iletişim kurmaya devam edileceği kaydedildi.

    İsrail'in bir yıldır Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'ın ekim ayı başında Tel Aviv'e yönelik füze saldırısından sonra Orta Doğu'da gerilim daha da arttı.

    Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısından sonra, İran'a misilleme saldırısı planladığını açıklamıştı.

    16:42 08 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN SUİKAST İDDİASI

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hasan Nasrallah'ın olası halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in "muhtemelen öldürüldüğünü" ileri sürdü.

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail'in kuzeyine gerçekleştirdiği ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Gallant, son saldırılarla Hizbullah'a "ağır darbe" vurduklarını savundu.

    Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah dahil İsrail'in düzenlediği bir dizi suikasta değinen Gallant, "Hizbullah, lideri olmayan bir örgüttür, Nasrallah ortadan kaldırıldı, yerine geçen de (Safiyuddin) muhtemelen ortadan kaldırıldı. Bunun, olan her şey üzerinde dramatik bir etkisi var. Karar verecek kimse yok, harekete geçecek kimse yok." yorumunda bulundu.

    Lübnan'daki saldırılara işaret ederek İran'a mesaj veren Gallant, "Lübnan'daki duman dağıldığında, İran da en değerli varlıkları olan Hizbullah'ı kaybettiğini anlayacak." ifadesini kullandı.

    Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

    Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

    İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

    14:49 08 Ekim 2024
    İSRAİL'E FÜZE YAĞDI

    Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım’ın canlı yayında yaptığı açıklamadan saatler sonra Lübnan’dan İsrail’e füze yağdı. İsrail basını Hayfa’ya çok sayıda füze düştüğünü bildirdi. Yediot Ahronot, bir buçuk saat içinde Lübnan’dan İsrail’e 130 füze fırlatıldığını duyurdu.

     

     

    12:13 08 Ekim 2024
    HİZBULLAH'TAN REST

    Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım bugün canlı yayında İsrail'e resmen rest çekti. 

    Kasım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

    "Bu süreç ne kadar uzarsa uzasın, bu halk özgürlüğüne kavuşacak. Bu halk özgürlüğü hak ediyor. Bu halk şu anda vahşi canavarlarla karşı karşıya. Bir sene geçti İsrail amacına ulaşamadığını söylüyor. Daha çok kaybedeceksiniz. Bu size ders olsun, Netanyahu'ya ders olsun. Bizi asla kontrol altına alamayacaksınız. Bu süreç İsrail'in ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.Bütün bölge ülkelerine saldırabilirler.

    "İran'ın desteğine şüphe duyanlara şunu söylüyoruz. İran direnişe uygun gördüğü şekilde destek veriyor. Peki siz Filistin için ne yaptınız? İran Filistinlilerin Filistin'i savunmalarına yardımcı oluyor. Yemen bu süreçte çok fazla katkıda bulundu, bulanacağına da inanıyoruz."

    10:43 08 Ekim 2024
    EL KASSAM'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

    Hamas'ın askeri kanadı el Kassam Tugayları'ndan Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyaya çağrı yaptı.

    Kassam Tugayları'nın çağrısında şu ifadelere yer verildi:

    Filistin halkını ve direnişlerini desteklemek ve ABD-Siyonist yanıltıcı ve yalan makinesine karşı koymak için en büyük Arap, İslam ve uluslararası medya kampanyasını başlatma çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, tüm elektronik savaş uzmanları ve direnişin destekçileri tarafından aiyonist varlığa karşı en büyük siber saldırının başlatılmasını talep ediyoruz. 

    Siyonistler, tüm özgür dünyadan dışlanmış olduklarını ve ABD yönetimi ve bazı Batı Avrupa hükümetleri tarafından kendilerine sağlanan utanç şemsiyesinin delikli bir şemsiye olduğunu anlamalıdır.

     

    09:15 08 Ekim 2024
    KAHİRE'DE ATEŞKES MASASI

    İsrail gazetesi Ynet'in Salı sabahı yayınladığı habere göre, Hamas ve Fetih heyetleri  "uzlaşmaya varmak" amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi 

    Hamas heyetine, terör örgütünün Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve örgütün üst düzey yetkilisi Halil el-Hayya ile Hamas Arap İlişkileri Daire Başkanı Hüsam Bedran başkanlık ediyor.

    09:14 08 Ekim 2024
    SİNWAR HAREKETE GEÇTİ
    Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiğini iddia eden İsrail basını, Sinwar'ın Katar'daki rehine-ateşkes anlaşması arabulucularıyla yeniden temas kurduğunu iddia etti.
    08:53 08 Ekim 2024
    LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI
    Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) İsrail güçlerinin bu sabah Beyrut'un yanı sıra doğu ve güney Lübnan'da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
    08:47 08 Ekim 2024
    LÜBNAN'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR

    Dışişleri Bakanlığı Lübnan'daki Türklerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

    "Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır.

    Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

    Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

    Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.

    Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.

    Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir."

    07:50 08 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN YENİ SUİKAST

    Katil İsrail, Beyrut'u hedef almaya devam ederken Hizbullah'ın Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'ni öldürdüğünü iddia etti. 

    İsrail ordusu Pazartesi günü Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın karargâh komutanı Suhail Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüğünü öne sürdü. 
    Açıklamada Hüseyni'nin İran'dan silah transferinden ve silahların Hizbullah'ın çeşitli birimlerine dağıtılmasından sorumlu olduğu belirtildi.
    Hüseyni'nin ayrıca “savaş için operasyonel plan da dahil olmak üzere örgütün en hassas projelerinin bütçelendirilmesi ve mantıksal yönetiminde yer aldığı” belirtildi. Hizbullah'tan hemen bir yorum gelmedi.

    07:19 08 Ekim 2024
    HACKERLAR SPOR SİTELERİNE SIZDI
    İsrail'in Kanal 14 Televizyonunun haberine göre, hackerlar büyük kulüpler ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonlarının internet sitelerine sızdı.

    Hacklenen siteler arasında Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Rishon Lezion ve Hapoel Beersheba futbol kulüpleri ile basketbol, ​​hentbol ve yüzme federasyonları yer aldı.

    Sitelerde arka fonda Mescid-i Aksa ve üzerinde "Sonsuza Kadar Gazze" (GAZA 4 EVER) ve "Savaş başladı, hazırlanın" yazıları ve önde ise Ebu Ubeyde'nin resmi yer aldı.

    Haberde, resimlerin kaldırıldığı ancak sitelerin hacklenmesinden kaynaklanan hasarın boyutunun henüz tespit edilemediği belirtildi.

    Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'in birinci yılı dolayısıyla savaşın gidişatı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldığı görüntülü mesajında "İsrail ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini belirterek Filistin halkı ve direnişini destekleyen elektronik savaş uzmanlarına İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısı" yapmıştı.

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