SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın soykırımcı Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye yazdığı mektubu yayımladı. Mektupta "Gazze'de zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 18:07 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 18:07
Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusundaki subaylar, 10 ayı aşkın süredir saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde "zaferin halen uzak olduğuna" inanıyor.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 200 gündür görev yapan 100 yedek subayın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye hitaben yazdığı mektubu yayımladı.



İsrail ordusundan üst düzey yetkililerin "Gazze'de zaferin yakın olduğu" yönündeki açıklamalarını reddeden İsrailli subaylar, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının halen çok sayıda "insansız hava aracı, havan topu ve devasa tünel ağına" sahip olduğunu ifade eden İsrailli subaylar, Filistinli grupların savaşmaya hazır çok sayıda mensubu olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, ordu yetkilileri yaptıkları açıklamalarda "zafere yakın oldukları" yönünde beyanat veriyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye sahadaki ordu askerlerinden itiraf mektubu: Zaferden uzağız
CHP’nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan ’İl binası Hazine’ye devredilsin’’ talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM’den dünyaya seslenecek! Katil İsrail’in zulmünde yaralananlar da Meclis’te olacak
Sivasspor - Trabzonspor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu
Galatasaray’ın yeni bekini duyurdular! Napoli’den geliyor
Dünya Ankara’daki esir takasını konuşuyor! Neden MİT seçildi? Özel odalar, gözlerden uzak mekan...
PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik vefatlarının 7’inci yılında anılıyor
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Arda Güler’den olumlu referans
Manisa’da kan donduran kaza! Düğün dönüşü facia... Aynı aileden biri bebek 4 kişi can verdi, 3 ağır yaralı
Yunanistan’ın uykularını kaçıracak hamle! Resmi Gazete’de yayımlandı! Dalaman’a yeni ana jet üssü
Sırbistan’da darbe alarmı: Vucic geri adım atmadı! Rusya mı Batı mı? Belgrad’da lityum çıkmazı
The Economist’ten bir skandal daha! Bangladeş’teki gösterilere sansür: Filistin bayrağını silip…
van Bronckhorst’tan orta saha sürprizi! Beşiktaş’ın Samsunspor maçı 11’i netleşti
Türkiye’nin konuştuğu sokak ortasındaki eski koca vahşetinde yeni detay! Serpil Gül’ün ağabeyi: Her şey planlı sünnet bahane!
SON DAKİKA