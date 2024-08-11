Sırbistan’da darbe alarmı: Vucic geri adım atmadı! Rusya mı Batı mı? Belgrad’da lityum çıkmazı

SIRBİSTAN EKONOMİSİNE DARBE

Gösterilerin sonra ermesinin ardından bazı eylemcilerin Belgrad'daki tren istasyonlarını trafiğe kapattıklarını belirten Vucic, buna benzer bir eylemi beklediklerini ve bunun demokrasiye hiçbir faydasının olmadığını söyledi.

Vucic, Sırp polisi ve tüm güvenlik güçlerini "hoşgörüleri ve profesyonellikleri" dolayısıyla tebrik ederek "(Göstericilerin) Sırbistan'ın durumunu kötüleştirme konusundaki heveslerini ve isteklerini anlıyorum, bununla hiçbir sorunum yok. Bence herkes, Priştine ve Zagreb'de olup bitenleri okuduğunda hangi tarafta olması gerektiğini açıkça anlıyor. Ülkede yaşayan insanların neden Sırbistan ekonomisini mahvetmek istediklerini anlamıyorum." dedi.