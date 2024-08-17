İsrail, Lübnan'da psikolojik savaş yöntemi olarak sonik patlamalara başvuruyor



"KORKUYORUM VE TEDİRGİN OLUYORUM"

En son işe giderken halk otobüsü içerisinde sonik patlamanın meydana geldiğini ve tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen Dunya Muhammed, "Korkuyorum ve tedirgin oluyorum. En son patlama olduğu zaman otobüsün içerisindeydim. Araçtan inip su içtim. Başka yapacak bir şey yok. Bende tansiyon var. Çocukları olana da Allah yardımcı olsun." dedi.

Henüz 14 yaşında olan ve daha önce buna benzer rutin bir şekilde patlama sesi duymadığını aktaran Tala Beylasan, "Korkuyoruz. İlk defa duyduğumuzda direkt hava saldırısı sandık. Biz hava saldırısı ve sonik patlamayı ayırt edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

MISIRLI TURİST ANLATIYOR

Mısır'dan Beyrut'a tatil için gelen ancak gördüğü manzara ve yaşanan patlamalardan dolayı çok üzüldüğünü belirten Abdullah Mecit, patlama sesini duyduğunda herkes gibi tedirgin olduğunu, çevresindeki insanların korktuğunu ve ağladığını gördüğünü söyledi.

Mecit, "Mısır'dan Lübnan'a geldim ve durumun bu seviyeye ulaşacağını tahmin etmemiştim. Lübnan'ın bu durumda olmasından dolayı çok öfkeliyim. Dün Sayda kentinde art arda 2 defa sonik patlama oldu." diye konuştu.

Etiyopya'dan Lübnan'a 2021'de gelen ve bir evde hizmetçi olarak çalışan Maya Kerim de çok korktuğunu ve titrediğini, daha önce hiç sonik patlama duymadığını kaydetti.

Beyrutlu Ebu Ahmed ise çocukluğundan beri sonik patlamaya alışık olduğunu ancak yeni nesil ve çocukların bu duruma alışık olmadığı için çok korktuğunu ifade etti.

Ebu Ahmed, "Çocukların gözü patlama sırasında sürekli yetişkinlerde. Eğer yetişkinler korkup panik yaparsa çocuklar da aynı korkuyu yaşıyor." şeklinde konuştu.



