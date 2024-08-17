İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor. İsrail'e ait savaş uçakları özellikle Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını ihlal edip sınır bölgelerinde ses duvarını aşarak sonik patlamalar gerçekleştiriyordu.
Ancak İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde bulunan Dürzi Mecdel Şems kentine yönelik 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısı ve ardından İsrail'in misilleme bahanesiyle başkent Beyrut'a Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür'ü öldürmesiyle birlikte taraflar arasındaki tansiyon yükseldi.
İsrail, Lübnan'da psikolojik savaş yöntemi olarak sonik patlamalara başvuruyor
Mecdel Şems olayından önce İsrail'e ait savaş uçakları sadece Lübnan'ın güneyindeki Sur, Nebatiye ve Sayda kentlerinde sonik patlamalar gerçekleştirirken, 27 Temmuz'dan sonra yoğun bir şekilde ve art arda başkent Beyrut'ta da benzer durumlar yaşanmaya başladı.
Psikolojik bir savaşın parçası olan "sonik patlamaların" başkent Beyrut sakinleri üzerinde yarattığı etkileri uzman isimlere ve vatandaşlara sordu.
İsrail, Lübnan'da psikolojik savaş yöntemi olarak sonik patlamalara başvuruyor
İÇ SAVAŞIN ACI ANILARI HAFIZADA YER BULUYOR
Beyrut'ta yaşayan Psikolog Dr. Riham Monzer, sonik patlamaların meydana gelmesinin ardından özel kliniğine bu şikayetlerden dolayı gelen yetişkin ve çocukların sayısında ciddi bir artışın yaşandığını belirtiyor.
Yetişkinler üzerinde yarattığı etkiye değinen Monzer, şunları ifade etti:
"Patlama, korku yaratmanın yanı sıra birçok savaş görmüş Lübnanlıları geçmişe de götürüyor. Lübnan'daki iç savaştan şu ana kadar ülkedeki önemli birçok süreçte ölüm ve çatışmalar yaşandı. Birisi patlamayı duyduğu zaman daha önce hafızasında ölüm gibi kötü hatıraların olduğu iç savaş veya diğer çatışma günlerini anımsayıp yeniden o durumun yaşanacağı tedirginliği hissediyor. Maalesef ses duvarını aşan sonik patlamalar toplumsal hafızada yara açıyor."
Patlamaların çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktığı ve bunun nasıl idare edilmesi gerektiği hususunda Monzer, "Ailelerin veya yetişkinlerin sonik patlamaya vermiş olduğu tepkiye göre çocuklar da hareket ediyor. Büyüklerde yaşanan korku direkt çocuklara da yansıyor ve onların korkularını artırıyor. Normalde patlamadan dolayı çocuklarda çok büyük bir korkuyu gözlemlemiyoruz ancak yetişkinler korkup panik olunca, bu korku onlardan direkt çocuklara geçiyor." diye konuştu.
Monzer, özellikle vatandaşlar arasında topyekun bir savaş çıkıp çıkmayacağı hususunda uzun bir süredir kaygı ve endişelerin yaşandığını, bunun da kalp krizi ve felç gibi diğer hastalıkları tetiklediğini belirtti.