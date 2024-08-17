Donald Trump’a suikast girişiminde flaş iddia: Thomas Matthew Crooks’un cesedi kayıp

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

FBI'ın olay mahallindeki biyolojik kanıtları ortadan kaldırdığını belirten Higgins, bunun "görülmemiş" bir olay olduğunun altını çizdi.

RAPORLAR DOĞRU DEĞİL

Otopsi sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek istediğini kaydeden Higgins, cesedin yakılmasına dair "Evet, raporları ve resimleri göreceğiz, ancak bu raporların ve resimlerin ceset üzerinde yaptığım kendi incelememe göre doğru olduğunu hiçbir zaman kesin olarak söyleyemeyeceğim." dedi.

5 Ağustos'a kadar Crooks'un cesedinin yakıldığının bilinmediğine işaret eden Higgins, FBI'ın eylemlerini "yapılacak soruşturmaların ilerleyişini engelleme" olarak nitelendirdi.