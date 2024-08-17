Donald Trump’a suikast girişiminde flaş iddia: Thomas Matthew Crooks’un cesedi kayıp

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
MÜKEMMEL ŞEKİLDE KONUMLANDIRILDI
Higgins, incelemeleri sonucu Crooks'un, "yerden veya ABD Gizli Servisinin keskin nişancı ekiplerinden gelebilecek karşı ateş tehdidini en aza indirmek için kendisini (çatıda) mükemmel şekilde konumlandırdığını" tespit ettiğini dile getirdi.
ABD Kongre Üyesi Higgins, bir SWAT ajanının yaklaşık 90 metre uzaktan ateş ederek Crooks'un silahındaki tampon tüpüne zarar verdiğinin tahmin edildiğini, 10. ve son kurşunun Crooks'un ağzının solundan girip ve sağ kulağından çıktığını saptadığını açıkladı.
FBI'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan, FBI Pittsburgh Ofisi, Higgins'in atıflarına karşılık bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "FBI'ın, Pensilvanya'da Butler bölgesinde meydana gelen suikast girişiminin araştırılmasına yönelik kongre çabalarına müdahale ettiği yönündeki iddialar yanlış ve asılsızdır." ifadesi yer aldı.
Olay yeri ve kanıtların ele alınmasında normal prosedürlerin izlenildiği belirtilen açıklamada, olay yerinin mülk sahiplerine aşamalı olarak teslim edildiği ve soruşturmanın bir parçası olarak her faaliyet ve kanıtın belgelendiği aktarıldı.
Soruşturmaya ilişkin "hiçbir şeyin aceleye getirilmediği" kaydedilen açıklamada, Crooks'un cesedinin ailesine teslim edilmesinin de rutin prosedürün bir parçası olduğunun altı çizildi.