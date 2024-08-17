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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ilk çocuk felci vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 17:24 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 17:24
İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de ilk çocuk felci vakası

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakası doğrulandı.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsü tespit edildi.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası görüldüGazze'de ilk çocuk felci vakası görüldü

GAZZE'DE "ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ" ENDİŞESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası görüldüGazze'de ilk çocuk felci vakası görüldü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.


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