İsrail duyurdu: Derhal boşaltın! Yeni saldırı geliyor! Ateşkes masası haftaya yeniden kurulacak! İran’ın saldırı planı beklemede

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 40 bin Filistinliyi katletti.
Dün Doha'da başlayan ve bugün de süreceği bilgisi paylaşılan ateşkes müzakerelerinde olumlu ilerlemeler olduğunu belirtirken, İsrail'den bir katliam sinyali daha geldi.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 40 bin Filistinliyi katletti.
Dün Doha'da başlayan ve bugün de süreceği bilgisi paylaşılan ateşkes müzakerelerinde olumlu ilerlemeler olduğunu belirtirken, İsrail'den bir katliam sinyali daha geldi.
İsrail ordusu, defalarca yerinden ettiği Gazzelilerin 1 milyondan fazlasını sıkıştırdığı El-Mevasi'nin bazı yerlerine saldırı başlatacağını ilan edip buradan da çıkmalarını istedi.
Öte yandan Hizbullah'tan da karşı bir atak geldi. Hizbullah, İsrail'e gözdağı vermek amacıyla tünellerini ve roketlerini paylaştığı bir video yayımladı. Videodaki mesajların Arapça ve İbranice olması dikkat çekti.
İsrail ordusu (IDF), Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesindeki Filistinlilere tahliye çağrısında bulundu ve 'Gazze Şehri'nin merkezindeki sığınaklara' yönelmelerini söyledi.
İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Beyt Hanun bölgesinde barınan ve yerinden edilmiş Filistinlilere güneye, Gazze Şehri'nin merkezine taşınmalarını söyledi.Adraee, İsrail ordusunun Beyt Hanun bölgesindeki Filistinli gruplara karşı 'operasyon düzenleyeceğini' duyurdu.
Beyt Hanun'daki tahliye emri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Deir el-Balah bölgesinde daha önce verilen tahliye taleplerinin ardından geldi.
New York Times’da yer alan habere göre; Tahran yönetimi, arabuluculara ateşkes görüşmelerini sürdürmeleri için zaman tanıyor gibi görünüyor.
ABD'li, İranlı ve İsrailli yetkililer dün sona eren ve bir hafta sonra devam edecek olan müzakere görüşmelerinin ardından İran'ın Haniye suikastının intikamı için İsrail'e karşı planladığı misillemeyi erteleyerek arabuluculara Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes için zaman kazandırmasının beklendiğini söyledi.
Üst düzey Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer dün Doha'da ikinci gün görüşmeleri için bir araya gelmiş, görüşmelerin sonunda yapılan ortak açıklamada her iki tarafa da “köprü kurucu bir öneri” sunulduğu belirtmişti.
Üçlü grup önümüzdeki hafta bu kez Kahire’de masaya oturacak.
New York Times’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail istihbaratı Hizbullah ve İran'ın roket ve füze birimlerindeki teyakkuz seviyesinin dün akşamdan itibaren düşürdüğünü bildirdi.
İddialara göre İsrail, İran'ın öncülüğünde gerçekleşecek misillemenin daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceğine inanıyor.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Austin ve Gallant'ın Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, ABD'li Bakan'ın "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz. İsrail'i ve kendi personelimizi korumak için bölgede iyi bir şekilde konuşlandık." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Tarafların ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını da ele aldığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.
Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.
ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.
Biden, açıklamasında, Doha'daki görüşmelerde taraflar arasındaki makasın kapanmasına yönelik "uzlaştırıcı" bir öneriyi masaya koyduklarını ve bunun bir ateşkes anlaşmasına varılmasına zemin teşkil etmesini umduklarını belirtti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı görüştüğü ve bu görüşmelerde 2 günlük müzakereleri ele aldıkları bilgisini veren Biden, görüşmelerde "kayda değer ilerleme sağlandığını" ifade etti.
Kahire'de tarafların haftaya yeniden bir araya geleceğine ve görüşmelere devam edeceğine dikkati çeken Biden, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle ilgili paydaşlara mesaj verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da bölgeye gönderdiğini ifade eden Biden, ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "27 Mayıs'ta sunduğu maddeler" olarak nitelediği şartları kabul etmesi için Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucu ülkelerin Netanyahu'nun '27 Mayıs prensipleri' olarak açıkladığı şartları kabul etmesi için Hamas'a yaptığı baskıyı takdir ettiği" belirtildi.
İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri ise şöyle sıraladı:
İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.
Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.
İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü David Barnea ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Netanyahu'nun eklemek istediği maddelerin anlaşmayı zora sokacağını kendisine ilettiği basına yansımıştı.
Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığına dikkati çekmişti.
Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir "suç ortağı" kabul ettiklerini söyledi.
Bakıri, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatı konusunda Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini" ifade etti.
Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir suç ortağı kabul ettiklerini belirterek, Tel Aviv'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlayacak şekilde tüm imkanların kullanılması gerektiğini kaydetti.
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistinliler için durumun daha kötü olamayacağını, Gazze'nin güneyinde acılar büyürken dünyanın bunu izlediğini söyledi.
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Reuters'e verdiği demeçte, kendilerine Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin verilen bilgilerin 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan taahhütlere uymadığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, bölgesel gerginliği önleme ve esir takası müzakerelerine destek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.
İsrail'e verdikleri destekten dolayı Lammy ve Sejourne'ye teşekkür eden Katz, "Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarına açıkça belirttim; İran saldırırsa, İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun sadece savunmada değil aynı zamanda İran'daki önemli hedeflere saldırıda da İsrail'e katılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.
İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden, Hizbullah'ın bugün paylaştığı "İmad-4" füze tesislerinin yer aldığı tünel paylaşımına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Farsçada yer altında, kayaların ve dağların içinde bulunan füze tesislerine 'füze şehirleri' diyoruz. Bu füze şehirleri İran'ın sevilen coğrafyasında mevcut ve İran'ın düşmanlarının kalplerinde korku salıyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in ima edildiği açıklamada, "Gerekirse İran'ın herhangi bir noktasından düşmana saldırabiliriz." ifadesine yer verildi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği saldırıları kınayarak, bu şiddete imkan veren ve aralarında hükümet yetkililerinin de olduğu bazı isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirdi.
Hizbullah, İsrail'e gözdağı vermek amacıyla tünellerini ve roketlerini paylaştığı bir video yayımladı. Videodaki mesajların Arapça ve İbranice olması dikkat çekti. Tünellerin 'İmad-4' olarak adlandırıldığı belirtildi.
Görüntülerde, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'yi de hedefine koymuş durumda.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.
Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "insani bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.
"Tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atan Adraee, paylaştığı haritada yer alan bazı bölgelerdeki Filistinlilerden göç etmelerini istedi.
ATEŞKES SÜRERKEN TAHLİYE HABERİ
İsrail ordusunun El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılması talebinin, Katar'ın başkenti Doha'da Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerin devam ettiği bir süreçte gelmesi dikkati çekti.
Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu "tahliye kararının" Doha'da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi ise henüz bilinmiyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan "Gazze'de ateşkes" görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) önemli açıklamalarda bulundu.
Sözcü el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de devam edeceğini ifade etti. Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes çabalarının sürdüğünü belirten el-Ensari, arabulucuların, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkese ulaşmak için ilerleme kaydetme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. El-Ansari, Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, rehineler ve ailelerinin uzun süredir yaşadıkları acılara son verilmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu, daha sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı ile onaylanan ilkeler temelinde bir ateşkes anlaşması ve rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamaya dikkat çekti.
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Herhangi bir müzakerenin daha önce üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik net bir plana dayanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Bedran, Doha'daki müzakerelere de Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını aktardı.
İsrail'in isteksiz davranması nedeniyle Gazze'de ateşkese varılamadığını kaydeden Bedran, ateşkes anlaşmasının, "saldırıların sona ermesi, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri, yeniden imar ve esir takasını içermesi" gerektiğini kaydetti.
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakerelerin iyi geçtiği aktarıldı.
Adı açıklanmayan bir yetkili, Haaretz gazetesine Doha'daki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Müzakerelere devam edileceğini aktaran yetkili, görüşmelerde 48 saat içinde ilerleme kaydedileceğini umut ettiğini ifade etti.
Öte yandan İsrail basını, İsrailli müzakere heyetinin yarın da görüşmelere devam etmek için Doha'da kaldığını yazdı.
İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler Doha'da dün başlamıştı.
Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katılmıştı.
Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan (ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.
İsrail askerleri dün işgal altındaki Batı Şeria’da en az 40 kişiyi göz altına alırken hava saldırısında da iki Filistinliyi katletmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi.
Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.
İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi.