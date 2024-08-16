İsrail duyurdu: Derhal boşaltın! Yeni saldırı geliyor! Ateşkes masası haftaya yeniden kurulacak! İran’ın saldırı planı beklemede

BÜYÜK SALDIRI RAFA MI KALKTI?

New York Times’da yer alan habere göre; Tahran yönetimi, arabuluculara ateşkes görüşmelerini sürdürmeleri için zaman tanıyor gibi görünüyor.

ABD'li, İranlı ve İsrailli yetkililer dün sona eren ve bir hafta sonra devam edecek olan müzakere görüşmelerinin ardından İran'ın Haniye suikastının intikamı için İsrail'e karşı planladığı misillemeyi erteleyerek arabuluculara Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes için zaman kazandırmasının beklendiğini söyledi.

Üst düzey Amerikalı, İsrailli, Mısırlı ve Katarlı yetkililer dün Doha'da ikinci gün görüşmeleri için bir araya gelmiş, görüşmelerin sonunda yapılan ortak açıklamada her iki tarafa da “köprü kurucu bir öneri” sunulduğu belirtmişti.

Üçlü grup önümüzdeki hafta bu kez Kahire’de masaya oturacak.

New York Times’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail istihbaratı Hizbullah ve İran'ın roket ve füze birimlerindeki teyakkuz seviyesinin dün akşamdan itibaren düşürdüğünü bildirdi.



İddialara göre İsrail, İran'ın öncülüğünde gerçekleşecek misillemenin daha sonraki bir tarihte gerçekleşeceğine inanıyor.