Terör devleti İsrail’den Hizbullah komutanına suikast! Soykırım ordusu duyurdu: Radwan biriminin üyesi Lübnan saldırılarında öldürüldü

Soykırım ordusu IDF, Lübnan 'ın güneyine yönelik saldırılarında üst düzey iki Hizbullah üyesini öldürdüklerini duyurdu.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A SUİKAST

Bu sabah, Lübnan'ın sahil kenti Tyre yakınlarındaki Aadloun'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah komutanları Muhammed Halil Atiyeh ve Hüseyin Azqul'un hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan medyası, soykırım ordusundan gelen haberleri doğruladı.

İKİ ÜST DÜZEY İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Soykırım ordusu IDF, Azqul'un Hizbullah'ın hava savunma biriminin faaliyetlerinde yer aldığını belirtirken Atiyeh'nin ise İsrail'e yönelik saldırıların planlanmasında ve yürütülmesinde yer aldığını bildirdi.

Hizbullah, Azqul ve Atiyeh'in ölümünü doğruladı ve iki üst düzey ismin "Kudüs yolunda" öldürüldüğünü belirtti.