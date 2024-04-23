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Terör devleti İsrail’den Hizbullah komutanına suikast! Soykırım ordusu duyurdu: Radwan biriminin üyesi Lübnan saldırılarında öldürüldü

Terör devleti İsrail’in soykırım ordusu IDF, Lübnan’ın güneyine düzenledikleri saldırılarda Hizbullah’ın iki üst düzey ismi Muhammed Halil Atiyeh ve Hüseyin Azqul’un öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan medyası ve Hizbullah haberleri doğrularken Atiyeh ve Azqul’un “Kudüs yolunda” öldüğünü belirtti.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 15:13 Güncelleme 23 Nisan 2024, 15:14
Terör devleti İsrail’den Hizbullah komutanına suikast! Soykırım ordusu duyurdu: Radwan biriminin üyesi Lübnan saldırılarında öldürüldü

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Soykırım ordusu IDF, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında üst düzey iki Hizbullah üyesini öldürdüklerini duyurdu.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A SUİKAST

Bu sabah, Lübnan'ın sahil kenti Tyre yakınlarındaki Aadloun'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah komutanları Muhammed Halil Atiyeh ve Hüseyin Azqul'un hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan medyası, soykırım ordusundan gelen haberleri doğruladı.

İKİ ÜST DÜZEY İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Soykırım ordusu IDF, Azqul'un Hizbullah'ın hava savunma biriminin faaliyetlerinde yer aldığını belirtirken Atiyeh'nin ise İsrail'e yönelik saldırıların planlanmasında ve yürütülmesinde yer aldığını bildirdi.

Hizbullah, Azqul ve Atiyeh'in ölümünü doğruladı ve iki üst düzey ismin "Kudüs yolunda" öldürüldüğünü belirtti.

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