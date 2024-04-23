Almanya’da koalisyon krizi! ‘Trafik Lambası’ dağılıyor mu? Ekonomik dönüşüm planı krizi körükledi muhalefet ‘boşanıyorlar’ dedi

Almanya 'da Sosyal Demokrat Parti (SDP), Yeşiller ve Bağımsız Demokratik Parti'den (FDP) oluşan koalisyonda aylardır devam eden kriz had safhaya ulaştı. Alman Bild gazetesi, Liberallerin "Trafik Lambası Koalisyonu" anlaşmalarını iptal etmek istediğini yazdı.

EKONOMİK DÖNÜŞÜM PLANI KOALİSYONU DAĞITIYOR MU?

Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek federal parti konferansı öncesinde FDP yürütme kurulu, pazartesi günü, "ekonomik dönüşümü hızlandırmak için" on iki maddelik bir plan üzerinde karar kıldı. Plan taslağı geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkmış ve SDP içinde hoşnutsuzluğa neden olmuştu.

"TRAFİK LAMBASI" KOALİSYONUNDA "BOŞANMA DAVASI"

"Ekonomik dönüşümü hızlandırmaya yönelik" plan taslağının ardından SDP, Yeşiller ve FDP'nin farklı pozisyonları "trafik lambası" koalisyonunun dağılacağına yönelik spekülasyonlara yol açtı. Bavyera'daki Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) lideri Alman politikacı Markus Söder, Bild'e verdiği demeçte "Trafik lambası" için "boşanma" ifadesini kullandı.

FDP tarafından sunulan belgede yeni sosyal yardımlar yapılmaması, iş bulamayan vatandaşlar için daha sıkı kurallar, emeklilik yaşının 63'ten yukarı çekilmesi, yenilenebilir enerji teşviklerinin sonlandırılması gibi kararlar yer alıyor.

"EINE KOALITION KEINE FUSION"

FDP'nin planı ile ilgili Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada "Bu konularda farklı görüşlere sahip olduğumuz biliniyor." ifadelerine yer verildi. Hür Demokratlar'ın Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Trafik Lambası'nın "birleşme değil koalisyon" olduğunu vurguladı ve FDP'de hafta sonu düzenlenecek olan kongrenin yalnızca bir parti kongresi olduğuna dikkat çekti. Bijan Djir-Sarai, ekolojik dönüşüm için ekonomik bir temele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"TRAFİK LAMBASI DEVRİ SONA ERDİ"

Almanya'da muhalefet ise "Trafik Lambası" devrinin sona erdiğini düşünüyor. Sol Partili eski bir politikacı olan Sahra Wagenknecht, "Trafik lambası için boşanma kağıtları çoktan imzalandı. Ancak ülkenin 2025'in sonuna kadar bir yıllık ayrılık için zamanı yok" dedi.

AfD lideri Alice Weidel ise FDP gerçekten ekonomik bir dönüşüm istiyorsa koalisyonu feshetmesi gerektiğini söyledi.