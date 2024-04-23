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İsrail soykırımında 200. gün! Terör devletinden New York Times’a itiraf: Hamas’ın kökünü Gazze’den kazımak yıllar sürer

Terör devleti İsrail’in Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim’den bu yana 200 gün geride kaldı. Soykırım ordusu 200 gündür Gazze’de işlenmedik savaş suçu bırakmazken Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları ise yaklaşık altı aydır devam eden saldırılara karşı direnişi hiç bırakmadı. New York Times’a konuşan İsrailli yetkililer, Gazze’nin kuzeyinde yaklaşık 5 bin Kassam direnişçisi bulunduğunu ve Hamas’ın kökünü Gazze’den tamamen silmek için yıllar geçmesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 12:05 Güncelleme 23 Nisan 2024, 13:08
İsrail soykırımında 200. gün! Terör devletinden New York Times’a itiraf: Hamas’ın kökünü Gazze’den kazımak yıllar sürer

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Terör devleti İsrail Gazze'de 200 gündür soykırıma devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ise 7 Ekim'den bu yana direnişin devam ettiği Gazze'de soykırım ordusu Refah saldırısı için hazırlık yaparken Hamas direnişçileri de soykırım ordusu ile mücadeleye hazırlanıyor.

CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI

Gazze'de son 24 saatte 32 kişi daha soykırım ordusu tarafından katledilirken, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 183'e yükseldi. Altı aydır devam eden saldırılarda 77 bin 143 kişi yaralandı.

BİNLERCE KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Gazze yetkililerinin bildirdiğine göre hayatını kaybedenler arasında 14 bin 500'den fazla çocuk ve 9 bin 500 kadın yer alıyor.

Soykırım ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden binlerce kişinin ise yıkılan binaların enkazında kaldığı belirtilirken ölü sayısının sanılandan çok daha fazla olduğu bildirildi.

Terör devleti İsrail, 200 gündür Gazze'de işlenmedik savaş suçu bırakmadı. Gazze'deki hastaneleri kuşatan soykırım ordusu öldürdüğü Filistinlileri toplu mezarlara gömdü; cesetleri, tanklarla, iş makineleriyle ezdi.

EL KASSAM DİRENİŞİ BIRAKMIYOR

Soykırım ordusunun altı aydır devam eden katliamlarına karşı el Kassam Tugayları ve Filistin'deki diğer direniş grupları mücadeleyi asla bırakmıyor.

El Kassam Tugayları'nın ʺKudüs yolundaʺ başlığı ile yayımladığı bir görsel...

TERÖR DEVLETİNDEN GAZZE RAPORU

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, İsrailli yetkililer tarafından hazırlanan bir raporda, Hamas'ın kökünü kazımanın yıllar sürebileceğini söylediğini belirtti. New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer, Gazze'nin kuzeyinde hala 4 ila 5 bin civarında Hamas direnişçisinin kaldığını söyledi.

"HAMAS'IN KÖKÜNÜ KAZIMAK YILLAR SÜRER"

Raporda ayrıca, hem soykırım ordusu IDF'nin hem de Hamas'ın, terör devleti İsrail'in Refah saldırısına hazırlandığı belirtildi. El Kassam direnişçilerinin yeraltı tünellerinde bulunmaya devam ettiğinin belirtildiği raporda Hamas'ın kökünün Gazze'den tamamen silinebilmesi için yıllar geçmesi gerektiği belirtildi.

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