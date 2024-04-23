Belçika’da terör örgütü PKK’nın sözde medya yapılanmasına 5 saatlik operasyon! Polis televizyon kanallarını bastı: Bilgisayar ve dokümanlara el konuldu

NATO üyelerinin Türkiye ile birlikte hareket edeceklerine dair verdiği sözler, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasına yol açtı. Ayrıca, Belçika'da PKK propagandasına müdahale edilmesi gibi gelişmeler, NATO ve AB ülkelerinin terörle mücadelede Türkiye'nin pozisyonuna yaklaştığını gösteriyor.
PKK AVRUPA'DA KÖŞEYE SIKIŞTI
Bilindiği gibi PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yaklaşık iki hafta önce Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."
Bir ay önce de terör örgütü sempatizanı Firaz Korkmaz Fransız makamları tarafından sınır dışı edilmişti.