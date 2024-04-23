SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Belçika’da terör örgütü PKK’nın sözde medya yapılanmasına 5 saatlik operasyon! Polis televizyon kanallarını bastı: Bilgisayar ve dokümanlara el konuldu

Son dakika haberi! Belçika polisi, terör örgütü PKK'nın sözde medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda Belçika polisinin katıldığı operasyon kapsamında ofislerde arama yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 12:56 Güncelleme 23 Nisan 2024, 18:05
Belçika’da terör örgütü PKK’nın sözde medya yapılanmasına 5 saatlik operasyon! Polis televizyon kanallarını bastı: Bilgisayar ve dokümanlara el konuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Belçika'da federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın düzenledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 5 SAATLİK OPERASYON
Çok sayıda Belçika polisinin katıldığı operasyon kapsamında ofislerde arama yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Denderleeuw Belediye Başkanı Jo Fonck, terör örgütü televizyonuna polisin operasyon düzenlediğini doğruladı.

BRÜKSEL'DE POLİSE SALDIRMIŞLARDI
Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından AB kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DURULMUYOR
Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı. Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Terör örgütü PKK’dan Belçikadaki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğandan yaralı gence telefon
Terör örgütü PKK'dan Belçika'daki Türklere ölüm listeli provokasyon! Ankara harekete geçti: Başkan Erdoğan'dan yaralı gence telefon

BAŞBAKAN'DAN PKK ÇIKIŞI
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullanmıştı.

AVRUPA TÜRKİYE'NİN POZİSYONUNA YAKLAŞIYOR
AB ülkeleri uzun süredir terör örgütü PKK ve FETÖ gibi terör örgütü mensuplarına sığınak sağladıklarından dolayı Türkiye'nin eleştirilerine maruz kalıyordu. Bu durum, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasını geciktirmişti. Ancak, bu ülkelerin terörle mücadelede Avrupa'nın tutumunu iyileştirmesi şartıyla ittifaka katılmalarına izin vereceğini belirtmişti.

NATO üyelerinin Türkiye ile birlikte hareket edeceklerine dair verdiği sözler, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasına yol açtı. Ayrıca, Belçika'da PKK propagandasına müdahale edilmesi gibi gelişmeler, NATO ve AB ülkelerinin terörle mücadelede Türkiye'nin pozisyonuna yaklaştığını gösteriyor.


PKK AVRUPA'DA KÖŞEYE SIKIŞTI
Bilindiği gibi PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yaklaşık iki hafta önce Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."

PKKlı terörist Mehmet Kopal Fransadan Türkiyeye getirildi!
PKK'lı terörist Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!


Bir ay önce de terör örgütü sempatizanı Firaz Korkmaz Fransız makamları tarafından sınır dışı edilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni müfredat mesajı: Tarih belli oldu
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
SON DAKİKA