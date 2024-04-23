Belçika’da terör örgütü PKK’nın sözde medya yapılanmasına 5 saatlik operasyon! Polis televizyon kanallarını bastı: Bilgisayar ve dokümanlara el konuldu

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 5 SAATLİK OPERASYON Çok sayıda Belçika polisinin katıldığı operasyon kapsamında ofislerde arama yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Belçika 'da federal polis, ülkenin Flaman Bölgesi'ndeki Denderleeuw kasabasında yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan "Sterk tv ve Medya Haber tv" tarafından kullanılan ofislere baskın düzenledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DURULMUYOR Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı. Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

BAŞBAKAN'DAN PKK ÇIKIŞI

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullanmıştı.

AVRUPA TÜRKİYE'NİN POZİSYONUNA YAKLAŞIYOR

AB ülkeleri uzun süredir terör örgütü PKK ve FETÖ gibi terör örgütü mensuplarına sığınak sağladıklarından dolayı Türkiye'nin eleştirilerine maruz kalıyordu. Bu durum, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasını geciktirmişti. Ancak, bu ülkelerin terörle mücadelede Avrupa'nın tutumunu iyileştirmesi şartıyla ittifaka katılmalarına izin vereceğini belirtmişti.