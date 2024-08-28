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CNN yayını Joe Biden'ın sonu olmuştu! Donald Trump Kamala Harris'i de ikna etti! Yayın için tarih verdi

ABD başkanlık seçimlerine 3 ay kadar bir zaman kalmışken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokratların adayı Kamala Harris ile Joe Biden ile yaptığı gibi bir tartışma programına katılacağını duyurdu. Trump, canlı yayın kapışmasının tarihini 10 Eylül olarak açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 01:17 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 01:39
CNN yayını Joe Biden’ın sonu olmuştu! Donald Trump Kamala Harris’i de ikna etti! Yayın için tarih verdi

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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını" açıkladı.

''YOLDAŞ KAMALA İLE ANLAŞTIM''

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı.

YAYIN İÇİN TARİH VERDİ

Trump, Demokrat aday Kamala Harris ile yapılacak olan tartışma programının 10 Eylül'de Amerikan devlet televizyonu ABC kanalında yayınlanacağını belirterek yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden de canlı yapılacağını açıkladı.

''CNN TARTIŞMASI İLE AYNI OLACAK''

Trump, ayrıca, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not veya kopya kağıtları getiremeyecek." ifadesine yer verdi.

Trump'ın paylaşımı "adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması" gibi belirli tartışma protokolleri konusunda Harris'in kampanya ekibiyle yaptığı müzakerelerin ardından geldi.

AMERİKAN KANALI ABC'YE GÜVENMİYOR

Donald Trump, ABC haber kanalına güvenmediğini belirterek kanal için "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullanmıştı. Öte yandan canlı yayın tartışmasına daha önce "katılacağı", iki gün önceki paylaşımında ise "katılmayabileceği" yönünde farklı açıklamalarda bulunmuştu.

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