CNN yayını Joe Biden’ın sonu olmuştu! Donald Trump Kamala Harris’i de ikna etti! Yayın için tarih verdi

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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını" açıkladı.

''YOLDAŞ KAMALA İLE ANLAŞTIM'' Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı. YAYIN İÇİN TARİH VERDİ Trump, Demokrat aday Kamala Harris ile yapılacak olan tartışma programının 10 Eylül'de Amerikan devlet televizyonu ABC kanalında yayınlanacağını belirterek yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden de canlı yapılacağını açıkladı.