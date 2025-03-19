Tel Aviv’i İsrail gazetesi yalanladı: Ateşkesi Hamas değil İsrail bozdu

Gazze'de ateşkesi bozan İsrail saldırılara yeniden başladı ve bir gecede yüzlerce Filistinliyi şehit etti. İsrail asılsız iddialarla ateşkesi Hamas'ın bozduğunu iddia ederken İsrail basını ateşkesi ve esir takasını engelleyenin İsrail olduğunu yazdı.

Gazze, İHA

HAARETZ: İSRAİL ESİRLERİN DÖNÜŞÜNÜ İMKANSIZLAŞTIRIYOR

Haaretz'in bugün yayımlanan başyazısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, büyük bir çaba gösteren Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'i hükümete döndürmenin bedelini ödediğini kaydetti.

Haaretz, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Netanyahu için İsrailli esirlerin geri dönmesinin Ben-Gvir'in hükümete dönmesi kadar önemli olmadığını aktaran gazete, İsrail'in saldırılarının, esirlerin eve dönmesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

İSRAİL GAZETESİ "TEL AVİV YALAN SÖYLÜYOR" DEDİ

Haaretz, Netanyahu'nun ofisinin saldırı kararını, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve arabulucuların önerilerini geri çevirmesi sebebiyle aldığı iddiasını hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

Ancak bunun bir yalan olduğu açık ve net bir şekilde dile getirilmelidir. Anlaşmayı ihlal eden Hamas değil İsrail'di. Anlaşmanın uygulamaya girmesinin 16. gününde iki tarafın, kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla sona ermesi beklenen ikinci aşamayı görüşmeye başlaması gerekiyordu. İsrail bunu reddetti. İsrail ayrıca ateşkesin 42. ve 50. günleri arasında Philadelphi Koridoru'ndan çekilme sözünü de tutmadı.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne girişi konusunda da anlaşmanın ihlal edildiğini belirten Haaretz, anlaşmadaki ikinci aşama müzakereleri devam ettiği sürece Gazze'ye yardım girişinin sürdürüleceğine yönelik maddeye karşın İsrail'in insani yardım girişini ve elektrik akışını durdurduğunu hatırlattı.

"ATEŞKESİ ENGELLEYEN HAMAS DEĞİL İSRAİL"

Yazıda, Hamas'ın Witkoff'tan aldığı tekliflerin İsrail'in anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan teklifler olduğuna dikkat çekilerek Hamas'ın Witkoff'un önerilerini reddetmesini gerekçe göstermenin "yanıltıcı bir manipülasyon" olduğu vurgulandı.

"Esirlerin geri dönmesini ve Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir." ifadelerine yer veren Haaretz, Netanyahu'nun hükümetini kurtarmak için İsrailli esirlerden vazgeçtiğini savundu.

Gazete, İsraillileri Netanyahu karşıtı protestolara katılmaya çağırdı.