Tel Aviv’e destek ABD’ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi ‘Trump Netanyahu’yu iktidardan indirecek’ dedi

TRUMP NETANYAHU'YU İKTİDARDAN İNDİRECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde The Jerusalem Post'un "Trump'ın zaferi İsrail'in çok cepheli savaşına diplomatik bir bomba attı" başlıklı haberinin ardından İsrail gazetesi Haaretz'den de dikkat çeken bir haber geldi.

BİBİ PAHALIYA PATLADI

Haaretz yazarı Eran Yaşiv, "Trump 'çok bakım gerektiren' Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya çalışmak için zaman kaybetmeyecek" dedi. Amerikalıların sürekli ilgi, bakım ve destek gerektiren biri için "yüksek bakım gerektiren" terimini kullandığına dikkat çeken Yaşiv, Trump'ın öngörülemez biri olduğunu vurgularken ABD'nin ekonomik çıkarları için Netanyahu'yu gözden çıkarabileceğini belirtti.

Haaretz yazarı Eran Yaşiv, “Trump ‘çok bakım gerektiren’ Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırmaya çalışmak için zaman kaybetmeyecek” dedi. Amerikalıların sürekli ilgi, bakım ve destek gerektiren biri için “yüksek bakım gerektiren” terimini kullandığına dikkat çeken Yaşiv, Trump’ın öngörülemez biri olduğunu vurgularken ABD’nin ekonomik çıkarları için Netanyahu’yu gözden çıkarabileceğini belirtti.

BIDEN'DAN İSRAİL'E 18 MİLYAR DOLAR

İsrail'in geçtiğimiz yıl ABD'den 18 milyar dolarlık askeri yardım aldığını belirten Haaretz yazarı, "Trump, Amerikan vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'da veya İsrail'de olsun, yabancı çatışmalara harcamama isteğini hem dile getirdi hem de bu isteği doğrultusunda hareket etti. Devam eden Orta Doğu kargaşasını desteklemek gündeminde değil." ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım seçimlerini kazanan eski Başkan Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 800

SUUDİ ARABİSTAN İLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

Trump'ın Suudi Arabistan ile anlaşma yapmak istediğini vurgulayan Haaretz yazarı, Suudilerin anlaşma için koşulunun Filistin devleti olduğunu belirtti. Bunun sonucunun ise iki devletli çözüme karşı çıkan Netanyahu hükümetinin devrilmesi olarak gösterildi.

TRUMP BIDEN-NETANYAHU İLİŞKİSİNDEN RAHATSIZ

Trump'ın Netanyahu'yu hor gördüğünü belirten Haaretz yazarı, yeni başkanın, Netanyahu'nun Joe Biden ile bağlantılarından rahatsız olduğunu yazdı.

ABD'de 5 Kasım seçimlerini kazanan eski Başkan Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 800

İLK ADIM MALİ BASKI

"Trump Netanyahu'yu nasıl görevden alacak?" diye soran Haaretz yazarı, ilk adımın İsrail partilerine ve özellikle de ultra-Ortodoks partilere Netanyahu'nun kariyerinin bittiğini vurgulayacağını söyledi. İkinci adım ise mali baskı.

TARİHE GEÇECEK

Netanyahu'nun İsrail'in en büyük krizinden sorumlu olduğunu belirten Haaretz yazarı "Çok da uzak olmayan bir gelecekte 'Netanyahu gibi davranmak' kendini yok eden bir ulus için bir terim haline gelebilir. Netanyahu asla güçlü bir lider olamadı. Sadece vaatlerde bulunarak başaramadığı şeyler için itibar kazanarak ve başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlenerek en uzun süre hayatta kalan lider oldu" ifadelerini kullandı.