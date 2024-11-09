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Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın yeni dönemi ile ilgili en çok merak edilen konu Orta Doğu politikaları. Trump ve yardımcısı JD Vance, seçimden önce savaşları bitireceklerini vadediyordu. Zafer konuşmasında da aynı vaatte bulunan Trump’ın İsrail, Gazze, İran ve Lübnan konusunda ilk hamlesi ne olacak? Cevaplar kızı Tiffany’nin Lübnanlı kocası Michael Boulos ve Michael’ın babası Massad Boulos’ta saklı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 13:16 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 13:55
Trump’ın Orta Doğu politikası Tiffany’nin kocasında saklı! Dünür Massad Boulos’un gizli görevi

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Orta Doğu politikaları merakla bekleniyor. Seçimden önce Gazze'de savaşı bitireceğine yönelik vaatte bulunan Trump, zafer konuşmasında da "Savaşları durduracağım" dedi. Peki, Trump'ın Gazze, Lübnan, İran ve İsrail politikası ne olacak? Trump'ın yeni dönemine ilişkin cevaplar kızı Tiffany'nin kocasında saklı.

Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlediği kampanya mitinginde Eric Trump, Michael Boulos ve Tiffany Trump bakarken Donald Trump Jr'ı kucaklıyor, ReutersCumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlediği kampanya mitinginde Eric Trump, Michael Boulos ve Tiffany Trump bakarken Donald Trump Jr'ı kucaklıyor, Reuters

HEM TRUMP HEM JD VANCE "SAVAŞI BİTİRECEĞİZ" DEDİ

Trump'ın Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance de geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olabileceğini söylemiş ve "Bizim çıkarımız İran'la savaşa girmemek" demişti.

Trump'ın ikinci dönem planı olan Project 2025 İran'a yaptırım çağrısında bulunurken askeri eylemi ise kesinlikle önermiyor hatta ABD'nin Arap müttefiklerinin kendilerini İran tehditlerinden korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini savunuyor.

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TRUMP'IN ORTA DOĞU POLİTİKASI NE OLACAK?

"Kimse Trump'ın bu sefer nasıl yöneteceğinden emin değil" diyen The Economist ise Trump'ın geçtiğimiz ay Lübnan'a barış getireceğine yönelik verdiği söze dikkat çekiyor. Peki, Trump İsrail'in askerlerini geri çekmesini ve ateşkesi kabul etmesini mi talep edecek? Yoksa Hizbullah'ı tamamen ortadan kaldırma umuduyla daha geniş bir kara işgalini mi destekleyecek?

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CEVAP TRUMP'IN DANIŞMANINDA GİZLİ

Cevabın Trump'ın danışmanlarına bağlı olduğunu vurgulayan The Economist, Netanyahu, Bay Trump'ı ikna etmeyi umuyor ancak ilişkileri gergin: Seçilen başkan, 2020'den beri İsrail başbakanına karşı kin besliyor. Netanyahu Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederken Trump hala sonuca itiraz ediyordu." dedi.

KİLİT İSİM DAMAT

Trump'ın kızı Tiffany 2022'de zengin bir Lübnanlı asıllı Amerikalı iş insanı olan Michael Boulos ile evlendi.

Donald Trump, 4 Kasım 2024 tarihinde Pittsburgh, Pennsylvania, ABD'de PPG Paints Arena'da düzenlenen kampanya mitinginde Lara Trump, Eric Trump ve Donald Trump Jr'ın bakışları arasında Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos ile sohbet ediyor, Reuters Donald Trump, 4 Kasım 2024 tarihinde Pittsburgh, Pennsylvania, ABD'de PPG Paints Arena'da düzenlenen kampanya mitinginde Lara Trump, Eric Trump ve Donald Trump Jr'ın bakışları arasında Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos ile sohbet ediyor, Reuters

Tiffany Trump genel olarak siyasi ilgi odağından uzak durmasına rağmen babasının adaylığını görmek için 2024 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ne katıldı ve daha önce 2016 ve 2020 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi etkinliklerinde konuşma yapmıştı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım 2024 tarihinde Grand Rapids, Michigan'daki Van Andel Arena'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında Michael Boulos (solda), Tiffany Trump (2L), Cumhuriyetçi Ulusal Komite Eşbaşkanı Lara Trump (3L), Eric Trump (2. sağda) ve Donald Trump Jr. (sağda) ile birlikte konuşuyor, AFPEski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım 2024 tarihinde Grand Rapids, Michigan'daki Van Andel Arena'da düzenlenen bir kampanya mitingi sırasında Michael Boulos (solda), Tiffany Trump (2L), Cumhuriyetçi Ulusal Komite Eşbaşkanı Lara Trump (3L), Eric Trump (2. sağda) ve Donald Trump Jr. (sağda) ile birlikte konuşuyor, AFP

TRUMP'IN ORTA DOĞU DANIŞMANI: DÜNÜR MASSAD BOULOS

Michael Boulos'un babası Massad Boulos ise başkana Orta Doğu konusunda danışmanlık yapıyor. Trump'ın Lübnan'a yönelik ilgisi ise buradan geliyor. Massad Boulos, Trump'a Michigan eyaletindeki etkili Arap-Amerikan topluluğuyla ilgili konularda yardımcı olan Lübnan asıllı bir iş adamı.

Massad Boulos, Takvim ekran görüntüsüMassad Boulos, Takvim ekran görüntüsü

TRUMP'TAN TORUN MÜJDESİ

Donald Trump, geçtiğimiz ay iki kızından biri olan Tiffany Trump'ın eşi Michael Boulos'tan ilk çocuğunu beklediğini duyurmuştu. Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada bu haberi veren Trump, Tiffany Trump'ın kayınpederi Massad Boulos'a teşekkür etmişti.

ZAFER KONUŞMASINDA YANINDAYDI

Trump'ın 6 Kasım'da yaptığı zafer konuşmasında da yanında beş çocuğu, onlardan dördünün eşi ve 10 torunu sahneye çıktı. Bu isimlerden birisi de Tiffany'nin eşi Michael Boulos'tu.

Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos, Kimberly Guilfoyle, Donald Trump Jr. ve kızı Kai Madison Trump, 6 Kasım 2024 günü erken saatlerde Florida, West Palm Beach'teki West Palm Beach Kongre Merkezi'nde düzenlenen seçim gecesi etkinliğinde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın konuşmasını dinledi, AFPTiffany Trump ve eşi Michael Boulos, Kimberly Guilfoyle, Donald Trump Jr. ve kızı Kai Madison Trump, 6 Kasım 2024 günü erken saatlerde Florida, West Palm Beach'teki West Palm Beach Kongre Merkezi'nde düzenlenen seçim gecesi etkinliğinde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın konuşmasını dinledi, AFP

MASSAD BOULOS'A MÜZAKERE GÖREVİ

Massad Boulos, 5 Kasım başkanlık seçiminden günler önce verdiği bir röportajda, yeni yönetimde Lübnan'ın en önemli dosyalarından sorumlu kişi olarak görev alacağını ve İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için Beyrut'la müzakere etmekle görevlendirileceğini açıkladı.

Boulos yerel bir Lübnan kaynağına yaptığı açıklamada "Ben bir anlaşmaya varmak için Lübnan tarafıyla müzakere etmekten sorumlu olacağım ve Trump da İsraillilerle müzakere etmesi için İsrail dosyasına aşina birini atayacak" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN ARAP AMERİKALILARLA BAĞLANTISI

Boulos, Trump'ın seçimlerde Arap Amerikalılar arasında önemli bir üstünlük elde etmesine yardımcı oldu. Boulos'un Trump döneminde İsrail ve Lübnan ile müzakerelerde görevlendirilmesi bekleniyor. Bu da mevcut Başkan Joe Biden için aynı görevi yapan Amos Hochstein'ın yerine geleceğini işaret ediyor.

Boulos bir diğer röportajında Trump'ın "kapsamlı bir bölgesel barış anlaşması yoluyla Lübnan'daki yıkıma son vereceğini" söylemişti.

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