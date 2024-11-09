Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Pakistan'nın güney batısında yer alan Ketta kentindeki tren istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Yerel polis yetkililerinden alınan bilgiye göre patlamada 46 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. (AA)

Shafqaat, polis ve diğer ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını, Ketta Hastanesi'nde acil durum önlemlerinin alındığını ve yaralılara yardımcı olmak üzere ilave doktor ve destek personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Saldırganın valizle tren istasyonuna girdiğini belirten Shafqaat, "niyeti intihar saldırısı düzenlemek olan kişiyi durdurmanın zor olduğunu" kaydetti.

Geo News'e konuşan Ketta emniyet yetkilisi Hamza Shafqaat da patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu açıkladı.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Eminiyet yetkilisi Muhammed Akram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ketta'da bulunan tren istasyonundaki patlama nedeniyle en az 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Geo News televizyonunun haberine göre, Belucistan'ın Ketta kentindeki tren istasyonunun bilet gişesinde patlama oldu.

Pakistan 'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın kınama açıklaması (X)

DIŞİŞLERİ'NDEN PAKİSTAN'DAKİ SALDIRI HAKKINDA KINAMA

Korkunç olay sonrası Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pakistan'ın Quetta şehrinde bir tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Pakistan'nın güney batısında yer alan Ketta kentindeki tren istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Yerel polis yetkililerinden alınan bilgiye göre patlamada 46 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. (AA)

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Pakistan'nın güney batısında yer alan Ketta kentindeki tren istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Yerel polis yetkililerinden alınan bilgiye göre patlamada 46 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı. (AA)

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.