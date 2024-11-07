İsrail’de Trump paniği! Jerusalem Post ‘İlk dönemi gibi olmayacak’ dedi

ABD'de kritik 5 Kasım seçiminde zafer kazanan eski Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump 47. başkan olarak Beyaz Saray'da yeni bir dönemi garantiledi. Trump'ın zaferinin ardından ABD'nin Ukrayna ve Orta Doğu politikalarının değişip değişmeyeceği ise en çok merak edilen soru haline geldi.

Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris 'in İsrail 'e yönelik açık ve örtülü desteği biliniyordu. Trump ise seçim vaatlerinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğini keserek savaşı bitireceğini Gazze 'de de aynı savaşı sonlandırmaya yönelik hamleler yapacağını söylüyordu. Beyaz Saray'da 270 delegeyi tamamladıktan sonra başkanlığı garantileyen Trump, ilk konuşmasında da "savaşları bitireceğini" söyledi.

İSRAİL BASINI "TRUMP DİPLOMATİK BOMBA ATTI" DEDİ

Peki Trump'ın zaferinin ardından İsrail basını ne yazdı?

The Jerusalem Post "Trump'ın zaferi, İsrail'in çok cepheli savaşına diplomatik bir bomba attı" dedi. Trump'ın dönüşünün ABD'nin İsrail'in Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı operasonlara uzun vadeli desteğini sorgulattığını vurgulayan The Jerusalem Post, "Trump'ın Gazze, Lübnan ve İran'a ilişkin tüm konulardaki politikaları, selefi ABD Başkanı Joe Biden'dan tamamen farklı olacak ve yeni bir yol çizecek" dedi.

The Jerusalem Post

İSRAİL'DE TRUMP PANİĞİ: İLK DÖNEMİ GİBİ OLMAYACAK

Trump'ın ilk döneminde İsrail lehine pek çok adım attığını hatırlatan The Jerusalem Post, ilk dönemde İsrail'i destekleyen evanjelistlere bağlı olduğunu ancak yeniden seçilme kaygısı gütmediği yeni dönemin ise farklı olduğunu belirtti.

"BIDEN İSRAİL'İ TEHDİT EDECEK GÜCE SAHİP DEĞİL"

The Jerusalem Post'a göre Trump İsrail'e Hizbullah'la çatışmaları sonlandırması için baskı yapacak fakat Filistin'de iki devletli çözümü ise desteklemeyecek. Gazetenin haberinde özellikle bir ifade ise dikkat çekiyor: Biden yönetimi artık İsrail'i Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye zorlayacak ve onu silah ambargosuyla tehdit edecek güce sahip değil.